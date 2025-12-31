【最新狀況】安聖基搶救現一線生機！心臟重新跳動卻未醒！公司謹慎：仍在觀察，無法鬆懈

曾演出《華麗的假期》、《實尾島風雲》、《韓山島海戰》、《驅魔使者》等經典作品的韓國資深影帝安聖基（73歲），驚傳因血癌病況惡化，於昨日（30日）在家中進食時意外噎到導致昏迷、 心臟驟停，經緊急CPR搶救後送醫，目前仍在重症監護室（ICU）與死神搏鬥，情況相當危急。

根據安聖基所屬經紀公司Artist Company於31日透露，安聖基在30日下午4時許於家中用餐時，因食物卡住喉嚨突然昏倒，當場失去意識並出現心臟驟停。 家人立即實施心肺復甦術（CPR），並將他緊急送往住家附近的醫院急診室。 目前他已在ICU接受治療，但狀況依然非常危險。經紀公司沉重表示：「安聖基先生已送醫，目前正在觀察病情進展，情況十分危急。」並請外界為他祈禱。



有媒體引述相關人士的說法：「心臟已重新恢復跳動，但目前尚未恢復意識，正配戴氧氣呼吸器接受治療中。」不過所屬公司方面認為仍難以鬆懈，謹慎表示：「目前仍在觀察病情進展，尚未到能正式（準確）談論（病情）是否好轉的階段。」

安聖基自2019年被診斷出罹患血癌後，一直積極接受治療，並在2020年一度獲得「完全治癒」的判定。 但6個月後，他在定期檢查中發現癌症復發，不得不再次踏上抗癌之路。 此後他全面暫停所有演藝活動，專心休養與治療。



雖然長期與病魔對抗，安聖基仍展現堅強意志。 2022年他在大鐘獎電影節獲頒「功勞獎」時，還透過預錄影片向粉絲報平安：「大家非常擔心我的健康，我已經好轉很多，未來一定會以新的電影作品與大家見面。」暖心發言令人動容，也讓影迷對他重返大銀幕充滿期待。

11月時演員朴重勳曾在新書發表會上沉痛證實「一年多沒見到他（安聖基）了，現在不方便聯絡」。

