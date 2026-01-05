李帝勳自評「21分像金道奇」！親揭《模範的士3》成功原因：反派選太好了

憑藉SBS熱播劇《模範的士3》斬獲SBS年末「演技大賞」「視帝」頭銜而再度引發話題的演員李帝勳，近日公開了與雜誌《The Star》1月號合作的新年畫報及專訪。 在「李帝勳的冬日早晨」主題下，他展現了清新溫暖的新年日常，不論是慵懶躺在床上或準備出門的姿態，都散發自然魅力。

李帝勳坦言剛結束的《模範的士3》拍攝「真的很辛苦」，但他也感動表示，從演員、編劇到導演，所有人都抱著「想做出好作品，帶給觀眾樂趣與感動，送上痛快解氣劇情」的同一顆心全力熱情拍攝，讓過程雖累卻充滿熱情。

談到接拍第三季的心態，他直言因為前作受到很多喜愛，更想好好拍，「既然都出到第三季了，觀眾對『好看』的標準肯定更高，我覺得必須做得比之前更升級。」為此，他對金道奇司機及其「副角」們做了很多研究，更特別努力參與反派角色的選角，「想好好邀請優秀的演員來演」，希望讓整部劇的張力更強。



被問到自己與金道奇的相似度，李帝勳用1到100分來比喻，笑說「大概是21分」，「我和金道奇司機距離太遠了，一開始演的時候，真的苦惱該如何表現和塑造他。」若要在演過的角色中選一人帶去無人島，他毫不猶豫選擇金道奇，「他是特種部隊出身，在任何無人島或陌生地方都能生存的能力。 雖然演過各種角色，但有金道奇在就真的超可靠！」說完自己也大笑。

忙碌的拍攝結束後，李帝勳終於迎來久違的休息時光。 他興奮分享計劃：「我要像瘋了一樣大量補看還沒看的電影！還想去獨立電影院，看看『啊這裡是這樣運作的』、『放映是這樣、座位是這樣的』，一邊參觀一邊享受獨處時光。 」



被問到通常需要多久時間從角色中抽離，他坦言「每部作品情況不同，但通常不太容易完全抽離」，「其實隨著時間流逝，與其說角色變模糊，更多的是進入新作品後，之前的作品和角色才慢慢被淡忘。 不然殘留的印象有時會讓人辛苦，有時又覺得幸福或懷念，這些情緒會不斷交錯出現。」



最後，李帝勳真摯表達了作為演員的願景：「我想成為讓觀眾覺得『看到這位演員出演，總能獲得些什麼』的演員。 無論是笑聲、淚水或感動，希望能留下一些東西，讓大家覺得時間沒有被浪費。 為了這個目標，我會不斷努力。」

隨著《模範的士3》持續熱播，李帝勳細膩的演技與對作品的真心，再度深植觀眾心中。

