玄彬，抹去浪漫大膽轉型實力強得可怕！Disney+《韓國製造》完結後，第二季「蠢蠢欲動」進行中

Disney+ 熱門韓劇《韓國製造》隨著最終回的公開，正式為第一季畫下句點。該作品以演員玄彬大膽的轉型為亮點，留下了名為「白冀兌」的強烈角色，為觀眾帶來深刻的餘韻。



以 1970 年代的韓國為背景，《韓國製造》描繪了追逐財富與權力的白冀兌（玄彬 飾）與追查他的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）之間的對立。玄彬飾演為了野心，甚至利用他人慾望的中央情報部課長白冀兌，擺脫過往浪漫溫和的形象，以粗獷且冷酷的反派演技，獲得拓展演技光譜的極高好評。



▼觀看完備受期待的最終回後，網友們的反應也比以往更加火熱：

「導演真的太會拍了」

「對精緻的韓式黑色電影風格感到讚嘆」

「平常不太寫評論，但這是近期看過最棒的作品」

「演員們的演技真的太棒了」



「重新認識了玄彬這位演員」

「恭喜玄彬又創造了一個人生角色」



「這部作品完成度太高，太優秀了」

「我很好奇下一季會從歷史的哪一頁揭開序幕」

「一口氣重刷吧！直到第二季之前我要 N 刷」



作品的成績同樣火熱。根據 FlixPatrol 統計，《韓國製造》在韓國 Disney+ 電視節目類別中連續 21 天奪冠，並在台灣拿下第 1 名，同時席捲日本、香港、新加坡等亞洲各地排行榜前段。在國內話題性排行榜中也持續位居最前段，證明了 K-內容 的實力。



玄彬成功完成超越單純善惡對立的立體反派，其表現預計將成為他影視履歷中的重要轉捩點。另一方面，《韓國製造》已確定製作第二季並進行拍攝中。第一季所建立的白冀兌故事，將在下一季迎來何種局面，令全球粉絲都相當期待。



