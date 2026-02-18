春節不劇荒！韓網激推「劇本零差評」10部神劇清單：從《秘密森林》到《耀眼》，完成度堪稱業界天花板！

想要趁春節假期間宅家追劇？ 跟著韓國網友的「神劇清單」準沒錯！最近韓網熱議「編劇超會寫」的韓劇，從虐心史詩到高能懸疑應有盡有。 以下為你整理這份「一生必看」的口袋名單，快看哪部你還沒刷過！

1. 《陽光先生》（Mr. Sunshine）

以 19 世紀末辛未洋擾為背景，講述出身奴隸階級的少年遠赴美國後，以美軍軍官身份重返祖國朝鮮，並與名門千金高愛信展開一段動時代盪下的哀戚絕戀。 編劇金銀淑用瑰麗的台詞與巨集大格局，寫出了家國情懷下的極致浪漫。



2. 《京城醜聞》（又譯：京城緋聞）

將 1930 年代黑暗的抗日鬥爭史，以輕快活潑的「融合時代劇」風格呈現。 故事描述京城第一花花公子鮮於莞，因為一場賭注而與熱血獨立戰士羅如晶展開假戲真做的戀愛，深刻體會「戀愛即革命」的熱血真諦。



3. 《苦盡柑來遇見你》

這部由 IU（李知恩）與朴寶劍主演的作品，以 1950 年代的濟州島為舞台，講述夢想成為詩人的熱血少女吳愛純與沈穩少年梁寬植，在四季更迭中努力生存、追求夢想的治癒故事，台詞溫暖直抵人心。



4. 《耀眼》

原本以為是少女為了拯救父親而逆轉時空的奇幻劇，最後兩集的大反轉卻將格局拉升至對生命與時間的深刻體悟。 每一句口白都充滿哲理，被網友封為「人生電視劇」的首選。



5. 《怪物》

講述為了抓住連環殺人犯而打破法律底線的兩位警察李東植和韓洙元，在懷疑與追逐中剖析人性。 編劇將劇本打磨得極其精密，充滿細節與反轉，榮獲百想藝術大賞最佳劇本獎實至名歸。



6. 《秘密森林》

失去感情神經的冷面檢察官黃始木與正義熱血女警韓汝珍聯手揭開檢察廳內部的腐敗真相。 節奏緊湊、邏輯嚴密，被譽為韓系律政劇的天花板，每一場對峙戲都精彩到讓人屏息。



7. 《金牌救援：Stove League》

這部劇證明了「不看棒球也能被燃到爆」！講述墊底球隊的新任團長白勝秀，如何排除萬難、重整腐敗團隊。 劇本寫出了職場的殘酷與熱血，是不少劇迷心中最完美的職人劇範本。



8. 《Kill Me Heal Me》

擁有七重人格的財閥三世車道賢與精神科醫生吳俐珍的療癒羅曼史。 編劇將心理創傷與懸疑身世結合得絲絲入扣，不僅有喜劇效果，後半段揭開傷痛真相時更是催淚指數爆表。



9. 《聽見你的聲音》

擁有讀心術的少年朴修夏與邋遢國選律師張惠成共同面對過往兇案威脅的故事。 劇本完美融合了奇幻、法庭、懸疑與純愛元素，每一個配角背後的故事都極具深意。



10. 《黑暗榮耀》

講述高中時期慘遭霸凌的少女文同珢，隱忍多年後化身復仇女神，對施暴者展開精準且優雅的毀滅性復仇。 劇本金句頻出，將霸凌議題與復仇美學發揮到淋漓盡致。



