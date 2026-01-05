熱門韓劇《韓國製造》Disney+ 連續 10 天奪冠！玄彬、鄭雨盛正面交鋒，掀起全球追劇熱潮

《韓國製造》在 OTT 平台內容觀看排行統計網站 FlixPatrol 的 Disney+ Top10 TV Show 類別中，連續 10 天穩居第 1 名，同時拿下全球第 2 名，持續展現明確的國際熱度走勢。

Disney+ 原創影集《韓國製造》截至 3 日為止，在 FlixPatrol Disney+ Top10 TV Show 類別中，於韓國連續 10 天蟬聯第 1 名，同時在香港、日本、台灣拿下第 1 名，新加坡排名第 2，成功站穩全球榜單頂端，進一步擴大熱度。此外，該劇也登上影視作品點評推薦網站 Watcha Pedia「HOT 排行榜」第 1 名，證明其高度話題性。



《韓國製造》以 1970 年代混亂與躍進並存的大韓民國為背景，描繪將國家視為獲利模型、企圖登上財富與權力巔峰的中央情報部課長 白冀兌（玄彬 飾），以及用可怕的執念一路追查他至絕境的檢察官 張健榮（鄭雨盛 飾），兩人直面貫穿時代巨大事件的精采故事。





另一方面，隨著權力核心人物頻繁出入的高級招待所老闆娘裴錦至（曹汝貞 飾）登場，白冀兌與張健榮逐漸展露沸騰的慾望與瘋狂，預告雙方即將展開劍拔弩張的正面對決。收看第 3、4 集的觀眾們對緊湊紮實的劇情與演員們的熱演給予高度好評。海外觀眾也同樣反應熱烈，更加期待即將播出的第 5、6 集，後續會掀起怎樣的熱潮。





《韓國製造》已透過 Disney+ 公開 4 集，第 5 集將於 1 月 7 日上線，第 6 集則於 14 日公開，全劇共 6 集。



