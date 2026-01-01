Disney+《韓國製造》獲得國際主流媒體的一致好評，「白冀兌」玄彬展現無可取代的存在感！

Disney+ 原創韓劇《韓國製造》在全球掀起一波好評熱潮，玄彬以他獨有的沉穩厚重魅力，在演技生涯中再次刷新「人生角色」。

玄彬以壓倒性的掌控力撐起龐大的敘事結構，成為帶動作品話題性的核心力量。劇中，他化身為背景設定在 1970 年代動盪的大韓民國、企圖將國家當作獲利模式、攀上財富與權力巔峰的野心家、中央情報部釜山分局情報課課長「白冀兌」，展現出極具張力的熱演。



玄彬＝冷靜的勝負師

其中最為亮眼的，是他對角色的詮釋能力。玄彬並未將對權力的盲目野心，以單一層次的怒吼或憤怒宣洩出來，而是透過徹底計算過的節制感加以濃縮。低沉冷靜的嗓音，以及讓人無法窺探內心的乾燥眼神，為「時代孕育出的怪物」白冀兌注入立體而鮮活的生命力。這是一次將大眾所熟悉的溫柔、善良形象完全抹去後，重新發現的冷冽面貌。



尤其是第 1 集中的飛機劫持橋段，更是玄彬內功毫無保留地發揮的名場面。在生死一線、劍拔弩張的情境中，他選擇的不是激昂情緒，而是冷靜理性。在危機與權力的夾縫中走鋼索般前行，卻仍沉著地設計全局的白冀兌模樣，正是玄彬深厚內功所打造出的冷靜魅力本身。



在該場戲中，玄彬展現了只靠自身呼吸就能瞬間改變混亂機艙氛圍的掌控力。即使沒有過度的動作戲，僅憑低沉而紮實的發聲、毫不動搖的眼神處理，便支配整個空間。他的演技以超越台詞的氣場，讓觀眾理解白冀兌為何是「冷靜的勝負師」。



海外媒體，又是如何評價《韓國製造》的呢？

海外對《韓國製造》的熱烈反應正迅速擴散。多家海外媒體給的評價指出：「以雄心勃勃又充滿風格感的類型作品，傳遞出極具吸引力的故事」（INDIA TODAY）、「透過獨特的反派角色與劇情設置牢牢抓住觀眾，且隨著集數推進，規模不斷擴大的少見作品」（ZAPZEE）等，紛紛關注其貫穿動盪時代的敘事，以及風格化且完成度極高的禹民鎬導演手法所帶來的沉浸感。



此外，CNN、ABC 等主要國際媒體也陸續介紹了玄彬與鄭雨盛的訪談，吸引海外粉絲的高度關注。玄彬在 CNN 公開的訪談中表示：「每個人同時擁有欲望與目標，也各自帶著屬於自己的弱點生活，而這些層面正是詮釋角色時的重要元素。」而在 ABC 介紹的訪談中，鄭雨盛則指出：「這部作品的核心是心理戰。當兩位角色正面交鋒時，你會感受到那種緊張的氣氛，他們試圖從對方的言語和態度中解讀出隱藏的真實意圖，同時又將自己的情緒隱藏在表面之下。」點出了作品的觀賞重點，在全球粉絲之間引發話題。



玄彬透過《韓國製造》再次證明了自身的真正價值。他以冷靜而理性的魅力，描繪出抹去善惡界線、只朝欲望疾馳的過程，穩穩掌握住全劇的中心。幾乎難以想像不是玄彬的白冀兌——此刻的他，已然成為《韓國製造》本身，深深吸引著觀眾。



Disney+《韓國製造》每週三播出，目前已公開4集，總共6集。



