孫藝真被圈粉？玄彬《韓國製造》挑戰暗黑角色激增14kg，愛妻的反應是...

Disney+原創影集《韓國製造》日前熱播，男主角玄彬在劇中飾演野心家「白翼兌」，為了完美詮釋角色氣場，他透露自己為戲激增14kg，創下從影以來最大體重變化！他在27日的專訪中，除了分享拍攝幕後，也意外曝光了愛妻孫藝真追完的真實反應。

為戲增胖14kg，孫藝真「看到前所未見的一面」

玄彬在專訪中坦言，這次為角色大幅增加體重，是希望「讓畫面看起來更飽滿」。 被問到妻子孫藝真的評價時，他甜蜜透露：「她因為拍攝工作，沒有一起看，但我知道她已經看完全劇了。 聽說她覺得非常有趣，而且對我展現出過去從未見過的一面感到滿意。」簡單幾句話，閃瞎眾人！



首度挑戰「非典型惡角」：他不是反派，是令人共情卻不安的角色

《韓國製造》以1970年代的韓國為背景，描述玄彬飾演的「白翼兌」將國家視為盈利模型，與鄭雨盛飾演的檢察官「張健榮」展開激烈對決。 對於被稱為「首次挑戰反派」，玄彬反問：「翼兌是反派嗎？」他解釋，自己並不認為白翼兌是單純的「惡角」，而是一個「雖然做錯事，卻有讓人理解、共情之處，同時又令人感到不安的人物」。 他特別感謝導演禹民鎬每次都能挖掘出他的全新面貌。



第六集結局神來一筆，臨場發揮成就經典場面

玄彬也透露，被網友封為「神結尾」的第六集結局，其實是拍攝當天上午才接到導演的提議。 他為了以「白翼兌的方式」表達，臨場發揮拍攝，沒想到成就了全劇最高光的一幕。 對於觀眾盛讚這是他「最帥的模樣」，他謙虛表示：「可能是導演的意圖完美命中了吧！」



第二季有譜？ 玄彬賣關子：No Comment！

由於劇情留下強烈餘韻，不少親友都追問是否有第二季。 對此，玄彬笑著給出明確答案：「我的回答是『無可奉告』。 希望大家帶著第一季的餘韻，期待第二季吧！」

《韓國製造》集結玄彬、鄭雨盛、禹棹奐 、曹汝貞、徐恩秀、元志安、鄭星一等實力派卡司，描繪大時代下的慾望與對決，目前已在Disney+全集上線。

