HIGHLIGHT雲林跨年台中遊玩，梁耀燮Vlog遇到「心情不好的狗」意外掀「摸狗挑戰」

梁耀燮這上片速度超快！！好像都不累XD？

HIGHLIGHT來台跨年2026，受邀雲林「電光跨年 點亮未來 Light Up Yunlin」跨年晚會演出，成員梁耀燮Vlog透露了他們出入境都在台中，玩樂也多在台中，Vlog影片光速公開！

*先前報導回顧：

‎〈台灣二代團粉跨年超忙！KARA、HIGHLIGHT（BEAST）、Apink同時登場金曲連發〉

梁耀燮Vlog從台中國際機場下飛機後開始紀錄，一行人一下飛機就驅車前往雲林，行車中還拍到了夕陽，彩排後回台中住宿下榻李方艾美酒店。隔天一早到「MINI.D COFEE」綠川館點了杯冰美式咖啡，說天氣很溫暖是韓國感受不到的，不過自己不管多冷還是會點冰咖啡。

他點了外帶杯在外頭逛，被台中知名地標「宮原眼科」吸引，大方地蹲坐在人家店外，拍了好幾次歷史建築外觀。梁耀燮就在路邊毫無遮掩拍Vlog，預先向粉絲Light傳達2025年度過得很幸福，2026年也請多多指教，希望新的一年可以少些煩惱、超脫凡俗生活，不自滿也不自責，更快樂、更舒服地活動。後來他宮原眼科開門了，但她相當遵守禁帶外食規定未入內。



梁耀燮後來經過了店門口有一隻狗的「豐康藥局」，想摸摸狗狗卻失敗，說狗狗心情好像不太好。隔天他又經過一次，再度想摸摸又宣告失敗，而這倒激起了Light的挑戰，Threads上不少網友爭先光顧該藥局，挑戰能不能和狗狗互動！許多網友都說狗狗其實很親人，就不知道梁耀燮是怎麼看人家的XDD。



午餐和尹斗俊吃台菜餐廳「膳馨民間創作料理」，梁耀燮車上作勢接電話，尹斗俊看了看笑了拿走手機，原來尹斗俊手機忘在餐廳被收起來了。雲林跨年活動當晚，他帶著Gopro紀錄了一段，包括倒數的重要時刻，一倒數完HIGHLIGHT四人就抱在一起慶祝新年快樂，畫面相當溫馨，他也不忘和煙火合影留念，笑容和煙火相互輝映。



Vlog中他還逛了韓國人來台必逛的家樂福、拍下台灣特殊的小綠人走路行人號誌燈，到台中火車站「臺中驛鐵道文化園區」和小新及他的春日部夥伴們入鏡，也和HIGHLIGHT全員及工作人員全體，吃了孫東雲推薦的拉麵店「Concept La’麺KnockOut」。

拉麵店事後興奮發文，透露HIGHLIGHT一行人進店非常親切，用餐完畢後也將桌面整理得相當整齊，「真的會讓人覺得『這些人品格一定很好』，然後自然就喜歡上了，還分享了個故事是如何和HIGHLIGHT結下緣分的，留言都覺得故事相當溫暖、感謝老闆用心接待「社長們」HIGHLIGHT。



由於比起大台北和高雄市，韓星來台中的機會比較少，梁耀燮的Vlog已在台灣K-POP圈引起討論，路人粉都想踩點了！藥局和拉麵店一時都成為熱門景點了呢！

▼完整Vlog



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞