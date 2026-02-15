過年推薦Disney+韓劇綜藝《韓國製造、天機試煉場、在你燦爛的季節》從愛情到政治和精彩動作片都有！

Disney+上面精彩的韓劇和韓國綜藝越來越多，政治權鬥《韓國製造》、集結韓國最頂尖命理專家的《天機試煉場》、浪漫喜劇《宇宙Marry Me？》、最新冬戀《在你燦爛的季節》，一次推薦七部作品，和親朋好友一起開心追劇看節目吧！

『韓劇影集』

▼《韓國製造》不僅登上 韓國 國內 內容 排行榜冠軍，也在全球掀起熱烈迴響，成績超越《槍口彼端》、《狂醫魔徒》、《下流大盜》等多部話題期待作。故事以 1970 年代的韓國為背景，描繪了追逐財富與權力的白冀兌（玄彬 飾）與追查他的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）之間的對立。



玄彬飾演為了野心，甚至利用他人慾望的中央情報部課長白冀兌，擺脫過往浪漫溫和的形象，以粗獷且冷酷的反派演技，獲得拓展演技光譜的極高好評；鄭雨盛則化身以驚人執念追蹤其行蹤的檢察官張健榮，兩人展開的緊張對峙相當精采。



▼《宇宙Marry Me？》講述為了死守「豪華新婚房」大獎的柳美里（庭沼珉 飾）和金宇宙（崔宇植 飾）展開甜蜜又驚險的90天「假結婚」的浪漫喜劇。由最初互相嫌棄，到後來關係越來越曖昧甜蜜！



▼《操控遊戲》講述原本過著平凡生活的朴台仲（池昌旭 飾），某天被捲入駭人罪案而蒙冤入獄，最終發現這一切竟是安耀翰（都敬秀 飾）精心策劃，於是他決心展開復仇的懸疑精彩故事。



▼《在你燦爛的季節》講述全球動畫公司的角色設計師鮮于燦（蔡鍾協 飾），意外與過去認識的女子宋嘏爛（李聖經 飾）重逢的故事。嘏爛曾經是于燦生命中最燦爛的存在，也是幫助他走出過去困境的關鍵人物，然而如今的嘏爛卻將內心完全封閉，成了工作能力一流、性格卻冰冷難以親近的專業人士。為了再次拉近彼此距離，鮮于燦決定慢慢拆除嘏爛築起的道道高牆，並在每一次的突破中逐漸融化她的心。



這場冬季浪漫的故事，將在 2月20日 精彩上線！



『韓國綜藝節目』

▼《天機試煉場》來自韓國各地的命理師、巫師與占卜師終於要正面交鋒，透過各自的專業技能，證明自己才是真正的命運解讀者。參賽者包含薩滿團體、算命師、面相師與塔羅牌占卜師等，將接受一系列挑戰，失敗者遭到淘汰、成功者則晉級下一輪，他們究竟會證實、又或是推翻自己的能力呢？



而觀眾將與「觀察者」一同見證命理師們的試煉過程，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、神童、及姜智榮這五位橫跨各大綜藝的主持人領軍，相信將為節目增添更多有趣的看點與互動。目前，開播後大受好評，快推薦給你身邊的親朋好友一起追～～～。



▼《Are You Sure?!》第二季，BTS Jimin×柾國 的極限友情之旅再次遠行！他們退伍一週就出發、展開不可預測的旅程。只帶著有限的預算與一本舊旅行書，走遍瑞士與越南各地。在為期12天的旅程中，Jimin與柾國將帶來笑聲、感動，以及更深厚的「真朋友化學反應」。



▼《拳王爭霸》是一檔以超越想像的任務規模與宛如好萊塢電影般震撼畫面的「拳擊生存實境秀」，由全球動作巨星馬東石擔任MASTER（導師、總監級人物）。身兼拳擊館館長的他，因為對拳擊懷有特別的熱愛與真誠，親自設計了節目內容。節目將以「只要有鋼鐵般的意志與不屈的勇氣，無論年齡、職業或體級，都能在拳擊台上改寫人生」為主題，預告一場熱血沸騰的逆轉勝之戰。



與馬東石同行的，還有金鍾國與 DEX 擔任 MC 主持人。金鍾國是演藝圈代表性的健身男神、長年習拳的拳擊愛好者；DEX 則是出身 UDT 特戰部隊、挑戰過多項運動的全能體能者。三人對拳擊的熱情與真摯視角，將不僅止於主持，而是帶領觀眾沉浸在拳擊的魅力世界之中。



＊延伸閱讀：Disney+ 公開 2026 韓劇神級片單！南宮珉新作首曝光，IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》眾所期待《再婚皇后》華麗上線



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞