《韓國製造》玄彬希望演出「007詹姆斯龐德」的感覺！為本劇增重14公斤「效果很滿意」

演員玄彬日前為出演Disney+劇集《韓國製造》中的白基泰一角，在外型上下了許多功夫，他本人也提到增重14公斤的努力並不容易，也提到了演出反面非正義的角色的滿足感。

《韓國製造》描述一位對於權力充滿著野心的男子，以及為了阻止他幾乎付出了一切的檢察官，在時代的漩渦裡展開的故事。而《韓國製造》也是玄彬繼電影《哈爾濱》之後再度與禹民鎬導演合作，呈現他的另一面演員風貌。玄彬表示導演總是努力挖掘著新東西，他自己也很喜歡這一點，在演出劇中白基泰的時候，並沒有將此人物思考為反派，因為他並非單純的惡角，反而是個很有魅力的角色。當然也會做錯誤的事情，但也有能被理解的一面。



玄彬說明，演出本身是有趣的，也是他本身第一次嘗試這樣的演出方式，在第一季還沒呈現出的動作與表情，在第二季中也會加上來，即便只有一點點細微變化，導演也都完美捕捉到了，拍攝過程相當有趣，拍攝現場周圍的狀況也讓人感受到那時代的氛圍，到了現場似乎覺得更加有趣。



雖然導演沒有提案要求，玄彬依照自己的意思仍然增重了14公斤之多，玄彬表示自己看到畫面滿滿的，感到很滿足。以《哈爾濱》當時的體重為基準，玄彬增重了13到14公斤，當他第一次看到劇本時，希望能散發出當時的時代背景以及白基泰所屬的機關狀況，那些時代的力量以及壓迫感。在第一集《Business Man》中在機艙內的情景，導演希望有詹姆斯龐德的感覺，有威嚴的氣場但不失幽默。玄彬希望基泰的西裝能夠緊貼在身上，於是下定決心增重，結果也令他相當滿意。



男神也大呼增重真的很辛苦，玄彬透過運動讓自己的肌肉量增加，他提到在拍攝《哈爾濱》的時候是被要求去掉身上的肌肉，所以當時也是第一次有一年多的時間都不做運動，這次是需要肌肉的，所以並不容易，一開始覺得滿痛苦的，雖不是為了呈現身上的肌肉發達而增肌的，所以食譜也相對自由了些，似乎比較有空間。



關於第二季的內容將描述9年之後的1979年，玄彬回答時顯得小心翼翼擔心會劇透，他表示基泰會有其他面貌不一樣的表現，但不想劇透就不說太多了，也還不知道導演會如何改變，隨時也都會發生一些變化，就連他也不清楚第二季的結局。大家應該可以繼續期待了。

