热门韩剧《韩国制造》Disney+ 连续 10 天夺冠！玄彬、郑雨盛正面交锋，掀起全球追剧热潮

《韩国制造》在 OTT 平台内容观看排行统计网站 FlixPatrol 的 Disney+ Top10 TV Show 类别中，连续 10 天稳居第 1 名，同时拿下全球第 2 名，持续展现明确的国际热度走势。

Disney+ 原创影集《韩国制造》截至 3 日为止，在 FlixPatrol Disney+ Top10 TV Show 类别中，於韩国连续 10 天蝉联第 1 名，同时在香港、日本、台湾拿下第 1 名，新加坡排名第 2，成功站稳全球榜单顶端，进一步扩大热度。此外，该剧也登上影视作品点评推荐网站 Watcha Pedia「HOT 排行榜」第 1 名，证明其高度话题性。



《韩国制造》以 1970 年代混乱与跃进并存的大韩民国为背景，描绘将国家视为获利模型、企图登上财富与权力巅峰的中央情报部课长 白冀兑（玄彬 饰），以及用可怕的执念一路追查他至绝境的检察官 张健荣（郑雨盛 饰），两人直面贯穿时代巨大事件的精采故事。





另一方面，随著权力核心人物频繁出入的高级招待所老板娘裴锦至（曹汝贞 饰）登场，白冀兑与张健荣逐渐展露沸腾的欲望与疯狂，预告双方即将展开剑拔弩张的正面对决。收看第 3、4 集的观众们对紧凑扎实的剧情与演员们的热演给予高度好评。海外观众也同样反应热烈，更加期待即将播出的第 5、6 集，后续会掀起怎样的热潮。





＊延伸阅读：Disney+《韩国制造》获得国际主流媒体的一致好评，「白冀兑」玄彬展现无可取代的存在感！



《韩国制造》已透过 Disney+ 公开 4 集，第 5 集将於 1 月 7 日上线，第 6 集则於 14 日公开，全剧共 6 集。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻