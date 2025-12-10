撕破臉！謊言被拆穿！朴娜勑聲稱「誤會解開」遭前經紀人猛打臉：沒道歉還嗆「那就去告啊」

搞笑藝人朴娜勑最近深陷與前經紀人團隊的「職場霸凌疑雲」。 雖然朴娜勑日前公開表示「已與經紀人們見面、誤會也都解開」，但韓媒最新報導卻指出：經紀人強烈反駁，指所謂的「和解」根本是單方面說法，雙方不僅未達成任何協議，經紀人連一句道歉都沒收到，全案恐將走向法律戰。

根據韓媒《Channel A》9 日報導，前經紀人們承認與朴娜勑曾經面對面談了將近3小時，但強調：「沒有收到任何道歉，也沒有任何形式的協定。」經紀人們還透露在對話過程中，當她們提到「我們這一個月已經忍很久了，現在真的受不了了」時，朴娜勑方面竟回道：「那就提告吧。」讓雙方氣氛再度緊繃。

*相關內容：400小時爆肝上班換來300萬月薪？朴娜勑捲勞權風暴：還得24小時待命，說好的分紅全不見

前經紀人看到朴娜勑公開的聲明後更直言「傻眼」，認為對方宣稱「誤會已解開」完全與事實不符。 她們表示：「會覺得她只是為了發佈聲明才來見我們，好像只是想拖時間、改變輿論方向。」



這場「羅生門」目前已正式進入司法程序。 前經紀人們於本月3日向首爾西部地方法院申請對朴娜勑的房地產進行假扣押，並已向首爾江南警署控告朴娜勑涉嫌《特別傷害罪》、《損害名譽（虛假事實散布）》、《資訊通信網法》違反等罪名，同時預告將提起高達1億韓元的損害賠償訴訟。 經紀人方主張在職期間遭受特殊傷害、性騷擾、言語暴力等職場霸凌。

對此，朴娜勑方面則持完全不同說法，反控前助理們在收到離職金後，竟額外要求前一年總收入的10%，遭拒絕後便不斷提出新指控，因此已以恐嚇嫌疑對前助理們提起反訴。

雙方各執一詞，關係徹底破裂，從職場糾紛演變成刑事告訴與民事求償的複雜法律戰，後續發展備受演藝圈與大眾關注。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞