電視台啟動「痕跡清除」作戰：趙震雄痕跡遭緊急抹除！《第二個信號》最倒楣：戲分太多好難辦

韓國演藝圈5日爆出重大消息——知名演員趙震雄向外界承認自己未成年時曾犯下不當行為，並正式宣布退出演藝圈。 消息一出，韓國電視台全面緊急應對，相關作品陸續被下架或重新剪輯，情況相當火速。

SBS急換旁白、舊影片全下架

趙震雄原本擔任SBS四集紀錄片《與幫派的戰爭》的旁白。 節目才在11月30日首播，電視台卻在趙震雄官宣引退後立刻宣佈更換解說員，已播出的第 1、2 集也重新剪輯，把他的聲音全數移除。

另外，KBS也將 YouTube 頻道中由趙震雄主持的紀錄片《國民特使趙震雄，把洪範圖將軍迎回來》直接改為不公開。 該片是2021年推出的內容。



tvN《第二個信號》遭重擊 男主角落馬恐得大改

影響最大的是 tvN電視台。 原定明年播出的 20 週年大作《第二個信號》陷入超級危機。這部戲是2016年神劇《信號 Signal》的續集，更集結了編劇金恩熙與原班人馬金憓秀、李帝勳，拍攝投入上百億韓元，8月才殺青。 趙震雄在劇中飾演主角刑警「李材韓」，戲份非常吃重。 業界人士透露：「他的分量太大，想靠剪輯處理恐怕非常困難。」tvN也表示目前正討論是否重新剪、違約金問題等所有後續處理。



曾是「正義角色專業戶」 如今卻因少年事件黯然退場

趙震雄 2004 年《馬粥街殘酷史》出道以來，多半飾演獨立運動家、刑警等正直角色。 2017 年電影《大將金昌洙》中詮釋青年金九，《暗殺》裡飾演獨立軍成員，甚至因參演該片受邀擔任新興武官學校紀念事業會大使。 更在今年第80屆光復節慶祝儀式上，代表朗讀國旗宣誓詞，愛國形象深植人心。 正因如此，其過去的犯罪爭議曝光後，引發社會更大譁然。



조진웅



나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다.



조진웅은 홍범도 유해봉안과정에도 참여하신 배우입니다. pic.twitter.com/yFv2amxFbt — (@cybertruck02093) August 15, 2025

沒想到5日D社爆料趙震雄高中時期在首爾涉及車輛竊盜及性暴力等嫌疑，最終以《特別犯罪法》中的強盜強姦罪（1994年標準）接受刑事審判，並被送往少年院教化。 對此，他的經紀公司確認確有「未成年時的不當行為」，但強調與性暴力指控無關。 8日，D社再次踢爆趙震雄出道以來曾霸凌、毆打同僚，甚至有過酒駕行為。

親自道歉：從今天起停止一切活動

6日，趙震雄就透過公司發表聲明鞠躬致歉：「因為少年時期的不光彩過往，辜負了支持我的所有人，深感抱歉。 我會虛心接受所有批評，即日起停止所有活動，結束演員生涯。」

相關內容：趙震雄「少年犯爭議」宣佈引退，《信號2》還能播出嗎？ 劇組殺青陷崩潰：無法重拍亦難以剪輯

韓國娛樂圈目前仍持續受到此事件的餘波衝擊，特別是《第二個信號》的後續處理，也成為觀眾與業界高度關注的焦點。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞