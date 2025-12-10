《第二個信號》或從電視台改為TVING線上獨播！趙震雄引爆「百億違約金」危機

演員趙震雄因少年犯、成年後暴力等黑歷史被揭露而引退，對原定於2026年上半年播出的tvN電視台20週年紀念大作《第二個信號》造成了毀滅性衝擊。

恐面臨百億違約金 演員不良過往風險難擋

業界預測，如果tvN決定停播《第二個信號》並對趙震雄及其經紀公司提起違約金訴訟，賠償金額可能至少達達到100億韓元。 相關人士指出，雖然趙震雄的少年犯前科是30年前的舊事，但由於演員過失對作品IP和財產造成損害，因此在法律上可以追究其因果關係。

值得關注的是，最早報導此事的Dispatch曾在2017年最初接獲舉報時向經紀公司求證，公司當時否認了趙震雄的犯罪前科，表示「已向演員本人確認，根本是無稽之談」。

事實上，演員過往所帶來的風險幾乎無法避免。 一名資深經紀人指出，製作公司和電視台幾乎不可能徹底審查演員的犯罪記錄：「如果他們因為擔憂未來的問題而要求演員提供書面保證，有哪個演員會真的同意呢？ 」



避開停播危機 考慮轉為OTT獨家

作為股份有限公司，tvN電視台面對停播或訴訟，進退兩難。若只是對趙震雄抱持同情態度，可能會被視為對法人和股東造成損害的瀆職行為，因此必須採取某種行動。

一位電視台高層透露，tvN可能會改變原定企劃，將《第二個信號》從幾乎全民可收看的有線台公開播出，轉為在付費OTT平台TVING獨家上架。儘管此舉可能導致盈利能力下降，甚至招致觀眾批評「向錢看的電視台」而使tvN及所屬集團CJ的形象受損，但卻能跳過複雜的訴訟程序，避免作品完全停播的最壞情況。



業界定性：非年少輕狂的「兇惡犯罪」

一位電視劇製作公司代表指出，趙震雄的犯罪行為已難以被定性為「年少輕狂的高中時期一時脫軌」，而是屬於兇惡犯罪。 他直言，趙震雄在這種背景下仍活躍於主流舞台，本身就是一種「魯莽且愚蠢的行為」。

趙震雄的黑歷史包括高中時期涉嫌盜竊和性侵未遂被送少年院，出道後亦多次被指控施暴，30多歲時還因酒駕而被吊銷駕照。 他在媒體報導隔日（12月6日）宣佈引退。

《第二個信號》作為tvN 20週年紀念企劃，備受期待，主演包括金憓秀和李帝勳。 第一季結尾留下的伏筆，更讓觀眾對趙震雄飾演的李材韓刑警的生還結局懸念迭起。

