趙震雄退圈、《第二個信號》播出成迷！影視股同步遭殃，散戶崩潰喊：完蛋了

韓國影壇震撼消息！演員趙震雄近日捲入「少年犯相關爭議」，隨後更突然宣佈退出演藝圈，風暴不只席捲娛樂圈，就連韓國影視相關股票也被拖下水，讓不少散戶（小股民）喊苦。

根據韓國交易所10日公開的數據，Studio Dragon 股價在上午9 點30分時（韓國時間），相較前一天跌1.41%，來到 3萬8400韓元。 雖然CJ ENM 和 Contentree JoongAng 早盤一度上揚，但前一交易日都已連續兩天收黑，市場氣氛相當低迷。



原本影視圈與投資界都看好的大作 《第二個信號》，如今因趙震雄的爭議陷入全面變數。 這部作品是 CJ ENM為迎接tvN明年創台20週年所準備的大型項目，由Studio Dragon與BA Entertainment等多家公司合作，8月已完成拍攝，製作費高達數十億韓元，更計劃爭取中、韓同步播出。 戲劇本被視為 CJ ENM 2025 年的重要「反彈作品」。



然而一切在上週急轉直下——D社爆出趙震雄高中時期曾受少年保護處分、涉及特定犯罪法相關案件，以及2003年遭指控暴力事件並受罰金判決等過往紀錄。 隔日趙震雄直接宣佈退出演藝圈，使《第二個信號》的播出前景瞬間陷入黑暗。

投資人哀鴻遍野，韓網股板同樣炸開：「被趙震雄害慘了...」、「這部劇可能只能丟OTT」、「作品就算爆紅，股價也不一定會回來，更何況現在還遇到這種事」、「因為一個人浪費了數百人努力的結果，還連累我們這些散戶，氣炸」、「原以為第二季開播我能靠股票大賺一筆」等。



在爭議持續延燒下，《第二個信號》是否播得成、何時能播，現在都成了大問號。

