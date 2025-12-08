朴娜勑宣布暫停演藝活動！確定退出《我獨自生活》、《驚人的星期六》、《幫我找房子吧》等多個綜藝！

隨著朴娜勑親自宣佈暫停演藝活動，也確定退出《我獨自生活》、《驚人的星期六》、《幫我找房子吧》等多個綜藝。

最近，朴娜勑因前經紀人的房地產假扣押而引發「職場霸凌」爭議，隨著事態擴大，又被爆出經紀公司未註冊、非法醫療行為等內容。朴娜勑在5日發表一次立場文，對這些疑惑進行解釋。

但爭議依舊沒有平息，今日（8日）上午朴娜勑公開暫停演藝活動的消息。隨著暫停演藝活動的消息公開，她手上的多個綜藝節目也將開始重新整頓。



（相關報導：藝人朴娜勑宣布暫停演藝活動！單獨會見前經紀人「溝通和解」，經紀公司不另發表立場）

《我獨自生活》製作組表示：「對於最近提出的關於正在出演節目的朴娜勑的主張，為了以公正性爲重點判斷事件，正式立場被推遲，對此表示歉意。」接著說：「製作組對這次的事件並不輕視，並慎重地進行內部討論，包括確認事實關係。考慮到事件的嚴重性以及朴娜勑中斷活動的意願，製作組決定中斷朴娜勑出演《我獨自生活》。」



《驚人的星期六》製作組表示：「尊重朴娜勑中斷活動的意願，以後不會一起錄製節目。」而現在《驚人的星期六》已經提前錄製2周的節目分量，相關人士表示：「製作組將盡全力進行後期製作。」



《幫我找房子吧》也傳達朴娜勑下車的消息，表示：「隨著朴娜勑表明退出意向，製作組決定中斷朴娜勑的出演。對於已經拍攝的事前分量，將最大限度地編輯。」還有原訂在明年年初公開的《我也開心》（나도신나）方面聽到朴娜勑中斷活動的消息後也停止製作。



