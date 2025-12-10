洪氏姊妹出手！《愛情怎麼翻譯？》金宣虎+高胤禎豪華卡司，1／16 開播掀浪漫旋風

韓劇迷準備好了嗎？ Netflix正式宣佈全新浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》將在2026年1月16日全球上線，同步公開海報，話題瞬間衝上韓網。

這部戲找來近年人氣爆棚的金宣虎，飾演擁有多國語言能力的專業口譯員「周浩鎮」。而新生代女神高胤禎則化身全球頂尖巨星「車武熙」，兩人從工作關係展開一連串意想不到的浪漫火花，是一部設定新鮮又充滿粉紅泡泡的浪漫喜劇。



劇本由擅長打造經典愛情劇、被粉絲稱為「浪漫專家」的洪氏姊妹操刀，代表作包括《主君的太陽》、《最佳愛情》、《德魯納酒店》、《還魂》等，每一部都是討論度爆表；導演則由憑《紅丹心》展現細膩美感的柳英恩執導，強強聯手讓粉絲期待值瞬間拉滿。



Netflix公開的海報中，金宣虎與高胤禎背靠背站立，耳朵上同步戴著耳機與接收器，象徵兩人以「口譯員 × 全球巨星」的奇妙組合相遇。海報上隱約浮現多國語言的「愛」字，也暗示劇中將呈現跨文化、跨語言的全新戀愛化學反應。



據悉劇組這次遠赴 日本、加拿大、義大利等地取景，預告將帶來滿滿的異國風光，視覺享受直接拉滿。想看金宣虎與高胤禎如何用「語言」談戀愛、用「誤會」製造心動？1月16日 Netflix 準時開播，韓劇迷千萬別錯過！

