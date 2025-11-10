朴春親上火線否認「健康不佳」，打臉公司「正在專心治療中」說詞：我身體很好　

女團2NE1成員朴春最近再度成為話題中心！ 她近日親自出面打臉經紀公司「正在專心治療中」的說法，強調「我身體一直都很好，大家不用擔心！」

朴春在日前透過個人SNS發文說：「我的身體原本就完全沒問題喔，大家別擔心~」這句話是她在稍早上傳的貼文中追加修改的內容。該貼文附上一張她化著華麗妝容、穿著無袖上衣的自拍照，看起來氣色相當不錯。



這番回應被外界解讀為是在反駁所屬公司D-Nation娛樂先前發佈的「朴春暫停活動、專心治療與恢復」聲明。公司當時表示，朴春自8月起因健康問題中斷所有演藝行程，並引用醫生建議需要「充分休息與穩定狀態」。

*相關內容：2NE1朴春深夜再出驚人舉動！怒嗆梁鉉錫，公開提告書「YG欠我幾兆！」還洩電話！

【韓網熱門】所屬社無奈發聲：朴春目前狀態不穩，已無法管控！

但朴春的「我很好」發言，也讓外界再度關注起她10月22日公開的對YG娛樂創辦人梁鉉錫（楊賢碩）的「起訴」風波。 根據她當時上傳的文件內容，原告是朴春，被告則是梁鉉錫。

她主張梁鉉錫「長期未支付應得收益」，要求徹底調查並依法懲處。朴春更在文件中寫道，自己參與的音源發行、演出、節目、廣告、活動、作詞作曲等收益「都沒有被正當支付」，甚至誇張指出金額高達「6427e兆韓元」，還說YG從未提供過正式的結算資料。不過爭議一出，D-Nation娛樂隨即出面滅火，強調「關於2NE1時期的收益結算早已完成」，並表示「SNS上曝光的告訴書並未實際提交到檢方」。

儘管如此，朴春仍以親自發文的方式澄清健康狀況，看得出她想向粉絲傳達「我沒事、別擔心」的訊息。目前公司仍維持官方立場：「朴春暫時中止所有活動，專注治療與休養，我們會全力協助她恢復健康。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

