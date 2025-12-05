《第二個信號》播出在即！趙震雄遭D社爆黑料「高中涉嫌偷車、性暴力」，經紀公司回應了！

今日（5日）根據 Dispatch（D社）報導，趙震雄在高中時期犯下重罪受到少年保護處分，還被移交給少年院（少年矯正學校），經紀公司也回應了！

據報導，趙震雄高中時期是小混混，一夥人主要鎖定暫時停車的車輛，他們至少偷竊、使用後丟棄3輛車以上，還牽連到無照駕駛、性暴力事件。他高中2年級時，因涉嫌偷竊、強姦接受刑事審判，高中3年級有一半的時間是在矯正機構度過的。

舉報者還補充說，2003年趙震雄在劇團生活時，曾因毆打團員而受到罰款處分。出演電影《馬粥街殘酷史》時，他還因酒後駕駛被吊銷駕照。舉報者推測趙震雄（本名：趙元俊）將活動名改爲自己父親的名字，隱瞞生日、學歷等自己的過去，是爲了隱瞞犯罪。

對此，趙震雄的經紀公司saram娛樂方面：「正在確認相關報導內容是否屬實，一旦明確，將立即表明正式立場。」



隨著圍繞趙震雄的爭議擴大，2026年即將公開的《第二個信號》也將進入緊急狀態。《第二個信號》是2016年播出的《Signal 信號》的後續作品，也是tvN開台二十週年特別企劃。由李帝勳、金憓秀、趙震雄主演，劇組在今年2月開始拍攝、8月正式殺青。



消息一公開也讓韓網友表示：「不，給我換演員吧」、「不是！這簡直就是災難」、「真的好震驚」、「真的要罵人了！把我的電視劇還給我」、「製作組和其他演員怎麼辦...」、「真的等了很久，好傷心啊」、「已經拍完了啊ㅠㅠ聽說金銀姬在第二季下了很大功夫...」、「真的完蛋了！角色也是刑警嘛」、「趙震雄戲份不是很多嗎？好像無法收拾」、「暈 昨天和今天演藝圈怎麼了」等等。

