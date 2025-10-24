【韓網熱門】所屬社無奈發聲：朴春目前狀態不穩，已無法管控！

朴春突然在SNS上公開宣稱要告前東家YG娛樂代表梁鉉錫，消息震撼韓娛圈！更令人意外的是，就連她的現所屬公司D-NATION也坦言——「我們也控制不了她」。

根據韓媒《體育京鄉》獨家報導，朴春方面相關人士受訪時表示：「朴春現在的狀況，我們也無法管控（原文用了control）。」同時朴春現在的所屬社發表官方聲明稱：「與2NE1活動相關的收益結算早已全部完成」，並強調：「朴春在SNS上公開的那份控告書，實際上並未被正式提交受理。 朴春目前已暫停所有活動，專心進行治療與休養我們會盡全力讓藝人恢復健康。」



韓國網友評論：

1. 經紀公司終究只是公司而已，怎麼可能「控制」她。 家人都不行、成員也不行啊

2. 老實說，一個成年人怎麼可能 24 小時被管控......

3. 她都四十歲了，經紀公司又不是家人，怎麼可能無微不至照顧

4. 有經紀公司還變成這樣也很神奇，太放飛自我了吧，看起來就像普通人，別再給別人添麻煩了

5. 直接讓她住院治療吧

6. 她不是還在YG嗎？ 太可憐了，被罵成那樣，精神狀況當然會崩。 希望她能好起來

7. 我覺得公司應該也試著幫她復出過吧？ 像她這樣知名的藝人都有這種狀況，就表示失控狀態持續很久了。 講「應該幫她」的人根本沒帶過病人，根本不懂有多難

8. 她現在不是YG的藝人了吧？ YG只負責巡演那邊的事，正式的個人經紀約是另一家公司簽的

9. 感覺家人也幫不上忙了......

10. 這次真的連公司員工都好可憐......

11. 她曾是我最喜歡的成員，真的讓人心疼

12. 家人都可能做不到，怎麼強制送去住院？ 除非威脅手段

13. 家人應該出面送去精神病院才對吧？ 雖然四十歲了，但如果她是病人，總得想辦法送醫啊，不能就這樣放著不管

14. 精神疾病又不是想控制就能控制的，除非強制收治，不然誰都沒辦法，就算是家人也一樣

15. 拜託別再講什麼「送精神病院」了，強制入院哪那麼容易？ 沒帶過病人就別亂說

16. 她的現公司 D-NATION 在八月的時候就說過：「朴春因醫師建議需要充分休養，因此無法繼續參與2NE1後續行程。」她早就不是YG的人，也沒在巡演了，不懂的人不要亂留言

17. 我媽是精神分裂症患者，我真的懂。 就算全家親戚都幫忙也很難帶她去看病。 即使住進封閉病房，也不能待太久，很快又得出院。 這制度本來就不允許長期關著

18. 所有網民都是加害者

19. 那像這種人要怎麼辦？ 她又不覺得自己有問題，也不吃藥，只能一直這樣下去嗎？ 身邊的人也太辛苦了

20. 就算家人也難做到24小時照顧，父母年紀大了、兄弟姊妹也有各自家庭，能怎麼辦？ 精神疾病最重要的是本人要願意吃藥，可是那超難

21. 不過...... 不管怎樣，還是得有人照顧她吧......

22. 她如果不願意接受治療，家人也不能強制送醫。 法律早就改了，現在沒那權利。 家人都勸不動了，經紀公司又能怎麼辦？ 結果她一直這樣傷害其他人，真的讓人很無力......

23. 老實說，公司還特地出來解釋，感覺有點冷淡...... 不能多保護她一點嗎？

24. 希望她能好好接受治療

