BTS柾國直播煮到一半問「你幾點睡？」　神秘男回話嚇壞粉絲→真相笑翻

防彈少年團（BTS）的忙內田柾國近期在Weverse開直播時，一句隨口對話竟意外曝光「與朋友同住」的事實，瞬間掀起粉絲熱烈討論！

柾國前幾日開啟名為「咖哩...」的直播，挑戰製作他預告已久的「咖哩味噌義大利麵」。 因為他不愛紅蘿蔔，所以料理只用了馬鈴薯、培根、洋蔥等食材，結果真的做出一盤獨創風味的特別意麵。



直播途中，他突然對著鏡頭外問：「你昨天幾點睡？」沒想到背景竟傳出一名男性回應：「1點？ 2點？ 今天休假嘛。」粉絲立刻驚呼：「誰？ ！」柾國這才笑著解釋：「是一起住的朋友啦，我的釜山朋友，從幼稚園就認識的那種，互罵 『閉嘴』 也不會生氣的關係。」語氣自然又放鬆，完全就是超熟的兄弟感。 被提到的朋友則在旁邊有點慌張：「我哪有！」讓觀眾笑翻。



料理完成後，柾國表示小小遺憾是原本想用烏龍麵，但最後用了義大利麵。 不過他吃了一口後立刻滿意點頭：「很好吃！咖哩跟味噌真的蠻搭。」之後他還向家務助理阿姨喊話：「阿姨有飯嗎？ 半碗的半碗就好。」把剩下的醬拌飯收尾，超樸實的一餐就這樣結束了。

目前BTS正準備明年春天的完整體回歸，讓粉絲更加期待他們再度一起站上舞台！

