朴春再開砲狙擊YG：被嘲外貌、沒拿錢沒掛名、連雜誌都不讓拍

昔日人氣女團 2NE1 成員朴春再度在社群平台上對前東家 YG 娛樂開火。

她於 10 月 23 日下午在個人 SNS 發佈了一張手寫「備忘錄」樣式的圖片，文中寫道：「朴春。 雖然生氣，但太懶了，只是隨便開始寫寫。 希望大家都能快樂。」



接著朴春猛烈爆料，在 YG 裡她被說「『外貌』被搞得像病X一樣，因為要拿來嘲弄」。 她直言：「仔細想想，在 YG 從來沒幫我做過整形。 有一、兩項是我自己掏錢做的。 簡而言之，就是以平民等級上舞台。」她接著揭露曾有一次在樓梯間，YG的某人忽然對她說「對不起」。 她問為何，對方回答竟是「因為拿我來炒整形這個題材」。 但朴春說實際上「什麼都沒幫我做」。 她雖有去看皮膚科，「但也是自己付錢的」。

朴春還控訴自己為2NE1創作了「全曲」，還要寫出「單眼朴春」這樣的詞，意指被圈在「獨眼龍」（單眼、一隻眼睛）的定位裡，但「一首歌也沒給我錢，作品裡的作品製作人也找不到我的名字。 洗眼睛都找不到」。 更讓人側目的是她指出自己「只會拚命唱歌，做好也只能回本」，而且「雜誌從來沒讓我拍過」、「我跟你說，我連所謂簽約的地方都沒有一個」。隨著事情的發酵，朴春再次刪除了相關內容。接二連三的爆料讓更多的粉絲和網友開始擔憂她的心理狀態，紛紛留言表示：「這是我第一次替明星擔心」、「快送她去接受治療吧」、「看照片就覺得有些不對勁」、「身為老粉的我，真的太傷心了，姊姊一定要健康啊」、「這個狀態讓人擔心」等。



朴春連續兩日發文公開狙擊前東家YG娛樂和前老闆梁鉉錫，指控後者長期未支付2NE1活動所產生的收益。 緊接著朴春現在的經紀公司D—Nation發聲明表示：「與朴春有關的2NE1活動收益結算已全部完成，SNS 中提及的起訴狀並未被受理。 朴春目前已暫停一切活動，專注接受治療與恢復健康。 我們將全力協助她恢復狀態。」

