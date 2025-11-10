才剛宣布減重10公斤！泫雅澳門開唱突然暈倒，發文道歉並報平安，還自責自己不夠專業

9日，泫雅登上《Waterbomb 2025澳門》舞台，演唱熱門歌曲〈Bubble Pop》時突然暈倒。

從公開的現場影片來看，泫雅在唱歌途中突然倒下，受到驚嚇的舞者們立即跑過去確認狀態，最後保鑣抱著泫雅走下舞台。相關影片在 SNS 上擴散，讓粉絲們都非常擔心。

[09.11.2025]:HYUNA SE DESMAYÓ HOY DURANTE UNA PRESENTACIÓN EN WATERBOMB MACAO



HyunA no se merece ésto y hasta que ella misma acabe con su vida es hasta ahí donde solo queda el arrepentimiento y comenzamos a retractarnos de todo.#HyunA #현아 #HyunaQueen #kpop pic.twitter.com/xT8qRmQEwV — Cristopher (@cris98_morales) November 9, 2025

當天晚上，泫雅也在 IG 寫下：「真的真的很抱歉，本來想給大家展現更好的一面，但好像只展現不太專業樣子，其實我也什麼也想不起來了。」

接著她說：「一直想著這件事，還是覺得一定要跟大家說一聲。有很多來澳門看我的 aing 們，大家都是花錢來看的舞台，真的除了抱歉還是抱歉。以後我會好好鍛鍊體力、不斷努力，希望一切能順利達成，我會努力的！」最後泫雅說：「非常感謝大家一直關心且愛著不管是以前還是現在都還不是很完美的我，還有我真的沒事，大家不要擔心我。」



泫雅和龍俊亨結婚後因爲體重增加而捲入懷孕說，爲了平息不必要的爭議她也開始減肥。最近僅一個月就減10公斤左右，泫雅也在 IG 表示：「從50公斤尾端到換前一位數，真的很辛苦！還差得遠呢！」過去泫雅曾透露罹患「血管迷走神經性昏厥」，因極端減肥、營養不良而常常暈倒、血壓降至40，甚至1個月內就暈倒12次。



