BTS柾國、aespa Winter爆熱戀傳聞！網挖「同款刺青美甲」等情侶鐵證，雙方公司無回應【持續跟進中】

韓國娛樂圈投下重磅震撼彈！人氣天團 BTS防彈少年團成員 柾國與頂級女團 aespa 成員 Winter近日陷入熱戀傳聞。 面對傳聞，雙方所屬經紀公司一致沉默，讓外界揣測不斷，更有聲音認為這形同「默認」戀情。

近日在各大網路論壇及社群媒體上，大量網友開始瘋傳柾國與 Winter 戀愛的「證據」，包括：

1. 情侶刺青美甲？ 兩人被指在相似位置擁有三個狗狗頭形狀的刺青；都在無名指做了相似的美甲，前後只相隔一天。



She made him get the same tattoo, and even though he tried to hide it, he got busted



WINKOOK IS REAL https://t.co/NPXt9HKsuF pic.twitter.com/7Fbx6s0Cq8 — lovie ♡ (@loviekif) December 4, 2025

2. 情侶小物： 網友貼圖指出，兩人曾使用多件相似的單品，包括帽子、戒指、短褲、拖鞋、手鍊和入耳式耳機等。



3. 軍中探班： 柾國在服兵役期間，曾被目擊前往 aespa 的演唱會。 網友特別強調，從未有人看到柾國探訪自己所屬社 HYBE 旗下其他女團的演唱會，這次探班被認為是極不尋常的舉動。



Jungkook spotted at aespa’s concert in Seoul tonight. pic.twitter.com/Wrp6rnwx39 — Pop Base (@PopBase) March 16, 2025

4. 站姐早知情？ 有網友貼出據稱來自Winter站姐的對話記錄，指出女方粉絲早已知道交往實情。



커플링ㅋㅋㅋ 윈터는 어제 생카래 ㄷㄷ pic.twitter.com/kbEuQJnoIh — 심경실 (@simsimiiee) December 4, 2025

過往面對緋聞，兩位偶像都曾迅速否認。 柾國在 2021 年曾與演員李侑菲傳出傳出，當時公司迅速劃清界線否認。 他本人更在 2023 年直播中親口否認有女友，並強調：「我的女朋友是 ARMY（粉絲名）。」Winter 去年 12 月與 ENHYPEN 成員禎元傳出傳出傳噼時，也遭公司光速否認，並採取法律行動控告散播不實照片者。





然而，這次面對與 Winter 的熱戀傳聞，柾國與 Winter 的所屬公司目前為止仍未作出回應，可能意味著傳聞具有一定的真實性。

此外，柾國今年6月完成兵役、順利退伍，正在為 BTS 明年上半年的完整體回歸做準備。 aespa 則在今年的「2025 MAMA AWARDS」上大放異彩，一舉拿下最佳編舞、最佳舞蹈表演女團、最佳女團等 三冠王，並預告明年將發行正規專輯。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞