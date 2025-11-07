2NE1成員朴春健康狀況再度令人憂慮 粉絲紛紛喊話「拜託先進行治療」

女團2NE1成員之一，並且也以SOLO歌手之姿活動的朴春，雖然目前她已集中在進行治療當中，但粉絲們看了她近期的SNS發文內容與自拍照片，更加擔憂她的健康狀態。

朴春於日前透過個人的SNS帳號上傳了多張她最近的照片，主張從上個月沒有收到前所屬公司應支付的清算金，當時她還提及了YG娛樂的總製作人梁炫錫，留下了一長串的數字1002003004006007001000034 64272e兆韓元的清算金，沒能收到，還上傳了起訴書的照片，不過所屬公司卻表示與2NE1的活動已經完全結算完成了，也沒有收到任呵起訴書。不過這起訴書的照片與金額內容現在也已被刪除。



之後朴春也陸續上傳了「把外貌弄成XX」「在YG一次都沒有整容過」「我拚了命的唱歌但連本錢都沒有辦法收回來」等等表達內心不安的字句，雖然目前都已刪除，但仍引發了粉絲們對朴春的擔憂。經紀公司也表示目前朴春的精神狀況處於不穩定的狀態，也是相當迫切地需要治療與休息，但過了不久之後朴春又再度上傳自己的自拍照，也同樣是使用過度的濾鏡以及誇張的化妝，粉絲們覺得她的首要目標應該是恢復精神的穩定才對。



粉絲們也紛紛將矛頭指向經紀公司，認為現在應該是讓朴春集中接受治療的時候，為什麼總是反覆出現她因精神不穩定而上傳的文字內容與照片呢？也指責經紀公司在管理層面是否出現問題。也有部分的群眾認為，大家不該將這些事情再當作八卦消息來消費，而是真正應該集中於治療並恢復精神狀態，希望朴春能夠早日回到穩定的精神安定狀態。

