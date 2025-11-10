aespa擴大第三次巡演規模！！明年進軍「巨蛋級」舞台

人氣女團 aespa 氣勢不減，再度升級她們的世界巡演規模！繼上週在日本開唱後，官方驚喜宣佈作為第三次世界巡演的一部分，將正式開啟「巨蛋演唱會」，讓粉絲嗨翻天。

aespa於11月 8、9 日在東京國立代代木競技場第一體育館舉辦「SYNK： aeXIS LINE in JAPAN」演唱會，現場氣氛熱烈，座無虛席。 就在活動尾聲，成員們驚喜宣布——明年 4 月將登上大阪京瓷巨蛋（4/11–12）與東京巨蛋（4/25–26）開唱，正式升級巡演。

其實 aespa 早在2023年就曾以最短時間登上東京巨蛋舞台，創下「海外歌手最短時間登上巨蛋」的紀錄。 如今她們連續兩年站上這座象徵頂級人氣的舞台，也再次刷新「海外女藝人連兩年巨蛋公演」的新里程碑。目前 aespa 正在日本各大城市展開約 10 場的大型體育館巡演，接下來還將前往曼谷、香港等地與全球粉絲見面，持續以強勁的現場實力席捲全球。

另外，aespa 也確定將於11月13日登上亞馬遜音樂年度系列「Amazon Music Live」，展現她們獨一無二的舞台魅力。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞