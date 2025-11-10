朴春亲上火线否认「健康不佳」，打脸公司「正在专心治疗中」说词：我身体很好　

女团2NE1成员朴春最近再度成为话题中心！ 她近日亲自出面打脸经纪公司「正在专心治疗中」的说法，强调「我身体一直都很好，大家不用担心！」

朴春在日前透过个人SNS发文说：「我的身体原本就完全没问题喔，大家别担心~」这句话是她在稍早上传的贴文中追加修改的内容。该贴文附上一张她化著华丽妆容、穿著无袖上衣的自拍照，看起来气色相当不错。



这番回应被外界解读为是在反驳所属公司D-Nation娱乐先前发布的「朴春暂停活动、专心治疗与恢复」声明。公司当时表示，朴春自8月起因健康问题中断所有演艺行程，并引用医生建议需要「充分休息与稳定状态」。

但朴春的「我很好」发言，也让外界再度关注起她10月22日公开的对YG娱乐创办人梁铉锡（杨贤硕）的「起诉」风波。 根据她当时上传的文件内容，原告是朴春，被告则是梁铉锡。

她主张梁铉锡「长期未支付应得收益」，要求彻底调查并依法惩处。朴春更在文件中写道，自己参与的音源发行、演出、节目、广告、活动、作词作曲等收益「都没有被正当支付」，甚至夸张指出金额高达「6427e兆韩元」，还说YG从未提供过正式的结算资料。不过争议一出，D-Nation娱乐随即出面灭火，强调「关於2NE1时期的收益结算早已完成」，并表示「SNS上曝光的告诉书并未实际提交到检方」。

尽管如此，朴春仍以亲自发文的方式澄清健康状况，看得出她想向粉丝传达「我没事、别担心」的讯息。目前公司仍维持官方立场：「朴春暂时中止所有活动，专注治疗与休养，我们会全力协助她恢复健康。」

