朴春又再度傳出與李敏鎬的「自我戀愛說」，上傳照片後又刪除…粉絲直呼：好疲憊喔

女團 2NE1 成員朴春再次提及演員李敏鎬後，又再次刪除了照片，讓人摸不著頭緒。而這張照片也在網上瘋傳，並被各大媒體報導掀起熱議。

15 日，朴春透過個人 IG 上傳了「李敏鎬♥朴春」這段文字以及照片。照片中包含了上半身赤裸的李敏鎬的模樣與朴春穿著清涼的模樣。隔天，朴春刪除了該貼文後，又在自己的 IG 上公開了「朴春♥ 睡前在我房間。朴春♥ 蝴蝶結髮夾」這段文字以及自拍照。



PS：補充一下，李敏鎬裸上身的照片，是在2016年10月上傳個人 IG 的日常分享照片。配文：「沙漠#好熱」



此前，朴春從去年 9 月開始，便持續透過 IG 提及李敏鎬。朴春甚至將自己與李敏鎬的照片編輯在一起，寫上「我老公」等，引起了自我戀愛說並引發爭議。

對此，李敏鎬方面在今年 2 月表示：「連個人交情都沒有，只是朴春單純的粉絲心」，表明了戀愛說傳聞是毫無根據。



再加上朴春目前因健康方面的問題，自 8 月起中斷活動，並於上個月向 YG Entertainment 與梁鉉錫製作人提出未結算疑惑，金額詭異，進一步引發爭議。



之後朴春又透過 IG 公開了「雖然生氣，但太懶了，只是隨便開始寫寫。希望大家都能快樂。」提及了過去在 YG 時期經歷的事情，吐露不滿。她聲稱：「說是把我的外貌弄壞了。說是為了取笑我才那樣做的。YG 從來沒有幫我做過整形，有過一兩次是我自己花錢做的」，並主張「結果以平凡的外貌站上舞台」。

接著她說：「雖然去過皮膚科，但費用是我自己出的」、「我就是拼命唱歌也只是打平而已。雜誌從來沒有讓我拍過一次。廣告 4231 個全都進來卻都給了別人」，再次吐露不滿。

朴春目前所屬公司 D Nation 否認了這些內容，並表示：「朴春目前在情緒上處於不穩定的狀態，急需為恢復而進行治療與休息」、「公司會盡全力讓藝人儘快恢復健康，以更好的面貌向大家問候」。對此，朴春隨後表示：「我本來就真的很健康。大家不用擔心」，否認了健康異常的說法。

朴春在網上的活動隨著時間流逝，正呈現愈發無法預測的趨勢。解釋、刪除、再爆料、上傳不斷反覆，粉絲也表露出擔憂與疲憊感。

