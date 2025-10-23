2NE1朴春深夜再出驚人舉動！怒嗆楊賢碩，公開提告書「YG欠我幾兆！」還洩電話！

女團2NE1成員朴春最近的SNS行徑再度讓網友看傻眼。

22日朴春在自己的社群上突然發文寫道：「朴春討厭YG。 親愛的網友們，請大家幫我查清楚YG對我做了什麼。 謝謝。」同時還上傳了一張文件照，仔細一看，竟是她打算控告YG娛樂總製作人楊賢碩的「訴狀」！

朴春在文件中指控，楊賢碩涉嫌詐欺與侵佔，稱對方「長期不支付應給的收益」，希望檢方能徹底調查並依法懲處。 更誇張的是，她連疑似是自己私人手機號碼都沒打碼就直接公開，嚇壞粉絲。朴春聲稱：「被告沒有支付我在音源、演出、節目、廣告、活動、作詞作曲等所有活動中應得的收益，金額大約是1002003004006007001000034 '64272e兆韓元（？ ），這些都是我該拿的錢。」這段數字混亂的內容，也讓不少網友懷疑她的精神狀況。



朴春進一步表示YG從未提供任何結算明細，也沒給過一次合理的款項，「我因此蒙受嚴重經濟損失與精神痛苦，這是明確的詐欺與侵佔行為。」她還強調，手上有合約、收益文件、音源與活動紀錄、通訊紀錄、銀行交易明細等證據。

不過，在網友質疑與擔心聲浪不斷後，朴春刪除了該篇貼文。 沒想到23日淩晨她又再度上傳同樣的訴狀。 兩小時後她又發了一系列「狗狗嘴巴上擦著口紅」的照片，配文寫著：「朴春。 口紅感謝。」讓人更看不懂她想表達什麼。



其實朴春自8月起就以「健康問題」暫停活動，近期她在社群上多次出現怪異發言。 日前她甚至在網上稱「李敏鎬是我老公」，堅稱兩人關係親密，但李敏鎬方面立刻回應：「與朴春沒有私交」，直接劃清界線。



