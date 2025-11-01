GD戴「笠帽」登APEC舞台，激似《Kpop 獵魔女團》真人版！車銀優主持帥氣秀英文，各國首腦姨母笑、手機拍不停

2025 APEC峰會歡迎晚宴昨晚在慶州羅漢酒店舉行，由車銀優擔任主持，多組藝人帶來表演。 其中G-Dragon（權志龍）尤為引人矚目，他戴著一頂類似傳統黑笠的帽子，帽簷上繫著珍珠串，令人聯想起《Kpop 獵魔女團》中的虛構男團Saja Boys的經典造型。

當晚G-Dragon作為APEC宣傳大使壓軸登台，一連表演《POWER》《Home Sweet Home》《DRAMA》三首熱門歌曲。 這天他穿著黑白西裝套裝、標誌性的小雛菊胸針，戴著傳統朝鮮貴族男性的黑色笠帽，並用珍珠裝飾笠帽束帶，混搭效果十分驚艷。





出席APEC峰會晚宴的嘉賓們，包括加拿大總理馬克·卡尼、智利外交部長阿爾貝托·克拉維倫、泰國新總理阿努廷·參威拉恭的妻子塔納農·尼拉米、等等，紛紛化身「迷哥」「迷姐」拿出手機拍照，臉上洋溢著愉悅的笑容。



擔任主持的車銀優也讓人眼前一亮。 他身著整潔的正裝，外形氣質俊朗端正一如既往，自我介紹稱「我是演員車銀優」，並展現流利的英文和和沈穩的主持風格，獲得韓網友好評「用顏值提升國家形象」。



지금 본명 이동민으로 군생활중인데 21개국 정상들, 국내외 주요인사 약400명 참석했다고 바로 예명으로 소개시키는건 그냥 대한민국에 차은우있다고 자랑하는거죠 pic.twitter.com/R8gn6KJz2c — 토리 (@st0ryc) October 31, 2025

除了G-Dragon之外，舞者LeeJung、Honey J和小提琴家金妍兒等多位韓國藝人也出席了歡迎晚宴，並帶來精彩紛呈的表演。 本次晚宴共有400位賓客出席，包括李在明總統及其夫人、21個亞太經合組織成員國和應邀赴韓參加峰會的各國元首及其配偶、國際組織代表、全球企業CEO以及來自韓國和海外的各界名流。



