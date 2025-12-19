賣座韓劇女王回歸！朴信惠以《臥底洪小姐》再挑戰減齡童顏演出

演員朴信惠將於2026年1月17日帶著新作品回歸小螢幕！她換掉所有的個人資訊而變身為「臥底Miss洪」，被稱為是韓劇賣座保證的朴信惠，本次將如何引領全劇的劇情發展？預告一出即讓所有觀眾們相當期待。

日前tvN週末電視劇《臥底洪小姐》預告短影片公開，即將在2026年1月首播，故事背景在1990年代，30多歲的菁英證券督導官洪金寶（朴信惠飾）偽裝為20歲的基層專員就職，所展開一連串橫衝直撞的故事，為復古年代的辦公室喜劇類作品。由朴信惠擔綱主演而備受觀眾們期待，另外還有高庚杓與河允景共同演出，也是由曾經執導《社內相親》《奇怪的搭檔》等作品的朴善浩導演推出的新作。



影片中一開始留著長髮，打扮相當中性又幹練的王牌資深督導官洪金寶，接到臥底任務後，必須改變自己的全部，拋棄了原本的名字、個性到衣著打扮，必須偽裝成證券公司20歲的新進職員，朴信惠的外型也直接減齡10多歲，成為聰明可愛的洪玫瑰職員，遇上了新任的證券公司社長高庚杓，備受觀眾期待。



與大家固有概念中的世紀末女性形象不同，對於任何的不正歪風勇於改變新局，時代女性洪金寶的面貌也令觀眾們感到痛快，面對懷疑自己的人就大呼「工作就該拿出實力來」，對於內部貪腐人物也一針見血地讓他們付出代價，至於她的臥底任務大作戰將以何種方式展開，成為本劇的一大看點。



以90年代即將踏入千禧年的汝矣島為背景，tvN新劇《臥底洪小姐》將於2026年1月17日周六晚間首播。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

