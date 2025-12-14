GD巡演尾場驚喜預告：BIGBANG明年4月「從美國開始熱身」！出道 20 週年迎來「成人禮」

歌手G-DRAGON（權志龍）於14日下午在首爾高尺天空巨蛋舉行了「G-DRAGON 2025 世界巡迴演唱會：Übermensch 首爾安可場」，為他今年從 3 月開始，橫跨全球 12 國、16 個城市的「Übermensch」巡演畫下了圓滿句點。

隊友驚喜合體：太陽大聲現身

在安可場的開場舞台中，BIGBANG成員太陽和大聲驚喜現身，三人共同演唱了《Home Sweet Home》《WE LIKE 2 PARTY》等歌曲，讓現場粉絲又驚又喜。



20週年計劃曝光：美國熱身、成年禮概念

G-DRAGON隨後在演出中透露了 BIGBANG 明年的團體活動計劃。 他表示：「明年BIGBANG將迎來 20 週年，就像終於有了身份證一樣！20歲時將舉行成年禮。」他打趣說：「因為是成年禮，（觀看演唱會）可能要超過19歲才能入場哦。」

接著，他驚喜預告了具體日程：「BIGBANG將從明年4月開始熱身。 我們將在美國活動，如果各位有空閒或是計劃旅行，去美國如何呢？」這番話立刻點燃了粉絲的熱情。



回顧精彩一年：獲得玉冠文化勳章

G-DRAGON 總結了自己回歸一年來的努力，自豪地說：「我可以非常理直氣壯地說，我努力地度過了這一年。」他回顧了這一年多來的足跡，包括站上MAMA舞台、製作綜藝節目、參加音樂節，以及登上「2025 APEC 峰會」舞台，並光榮獲得了玉冠文化勳章。 他感性表示：「這都是我們一起度過的時光，你們真的辛苦了。」



安可場的用心：設置專門攝影機

為了BIGBANG的成功回歸，G-DRAGON將全部熱情投入到準備了8個月的安可場。 雖然表達了對安可場的不捨，他仍鼓勵觀眾：「要感到不捨，才會有更大的驚喜到來不是嗎？ 所以今天特別設置了好的攝影機。不只是為了我，也是為了漂亮地捕捉各位。 如果感到攝影機在拍你，請擺出各種姿勢、展現自己的魅力吧，以後在電影院裡就可以自豪地說『那是我！』」他請粉絲們放鬆享受演出，並保證這將會是獨一無二、令人難忘的尾場。



