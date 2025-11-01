【韓網熱門】《無限挑戰》又一「預言」成真！鄭亨敦問「誰會戴笠帽唱Hip-Hop？ 」GD當年神回：「當然是我們！」

《無限挑戰》真的什麼都有！最近GD以「西裝+笠帽」造型登上APEC歡迎晚宴舞台演出，一身韓風Hip-Hop造型引發熱議，不少人立刻聯想到他和鄭亨敦12年前在《無限挑戰》中的經典畫面，驚呼「預言再次實現XD」

韓國網友經常在《無限挑戰》中尋找與最新事件呼應的內容，戲稱未來的一切都已被《無挑》預言，甚至形成了一個網路迷因「無限挑戰什麼都有」。時間回到2013年，GD出演《無限挑戰》與鄭亨敦組成「亨龍敦仲」（綽號「零錢CP」），一起為歌謠祭創作歌曲。 節目中，GD提議在Rap中融入韓國傳統民謠「打令」元素，鄭亨敦立刻拒絕：「我不想唱打令！誰會做那種事啊，戴笠帽唱Hip-Hop之類的！」GD則笑著回答：「當然是我們要做啊！」節目組當時還打上字幕「相信我就好」XD



誰能想到，12年後的2025年，GD真的戴著類似朝鮮笠的帽子，在APEC舞台上表演Hip-Hop風格的個人單曲《POWER》。 畫面宛如當年「預言」成真，令全網驚歎。



▽《無限挑戰》相關對話從55秒開始：



韓國網友評論：

1. 天吶，我明明看過這期《無挑》，卻忘了這一段kkk

2. 最好笑的是，這段話甚至是當事人自己講出來的kkk

3. 《無挑》真的是什麼都有

4. 我確定，我們真的活在無限挑戰宇宙裡kkk

5. 能挖出這幕的人才是最神奇的，也太瘋了吧kkk

6. 難道有一個專門挖掘無挑迷因的AI嗎？ kkk

7. 超想給GD和鄭亨敦看這張圖kkk

8. GD一定會笑瘋，很可能還會PO到IG限動kkk

9. GD今天的live表演和造型都是神級

10. GD真的把自己說過的全做到了，太帥了

11. 是時候重溫一下無挑歌謠祭啦

出處：https://theqoo.net/hot/3973813961

