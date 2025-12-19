「2025年模範勞工」李濬榮：4部戲全爆！談入伍前心情：從容又期待

回顧今年，李濬榮的每一步都走得穩健而紮實。戲劇、綜藝、音樂、主持全面開花，在入伍前夕，他不僅沒有不安，反而帶著一份從容與期待，迎接人生下一個階段。

今年李濬榮活躍於多部話題作品，包括Netflix《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄 Class 2》，以及KBS 2TV電視劇《24小時健身俱樂部》，在不同題材間自由切換，持續刷新觀眾對他的印象。



戲劇之外，李濬榮在綜藝領域同樣表現亮眼。 Netflix綜藝《醬道巴里巴里3》（《장도바리바리3》）中展現自然魅力；MBC中秋特輯《玩什麼好呢？ 》（玩甚麼好呢）80年代首爾歌謠祭上，演唱朴南正的〈想念你〉一舉奪下大賞，舞台實力再度受到肯定。出身自男團U-KISS的他，唱跳實力與綜藝感兼具，也在MBC「大學歌謠祭」中擔任主持人，展現沉穩又流暢的控場能力。

2025年可說是李濬榮的「收穫之年」。他在「2025 AAA盛典」中拿下最佳演員獎，加上之前2021年、2022年與2023年捧回的其他獎項，這也是他第四度在AAA上獲獎，成績相當亮眼。出席AAA頒獎典禮的李濬榮在後台受訪時坦言：「每次被記得、被邀請都覺得很榮幸，也會想著『原來我真的很努力地活著』。 同時也抱著『就當最後一次那樣去享受』的心情，所以反而更緊張。」即將入伍的他也提到，能在入伍前與海外粉絲再度相聚，對他而言意義非凡。



回顧這一年，李濬榮感性地說：「雖然每年都很忙，但今年特別讓人難忘，感覺有更多人看見我一路走來所做的努力。我不想因此自滿，只想把接下來的事做得更好。」談到即將到來的軍旅生活，他反而抱持期待：「不會想太多，反而覺得能進入一個從沒經歷過的環境很新鮮，也很好奇退伍後，我的演技會有什麼樣的改變。」

最後李濬榮也向粉絲送上新年祝福：「希望新的一年，大家都能守住自己的心，不被情緒左右，平安健康地過日子。我會好好去、好好回來。」語氣輕鬆，笑容溫暖。



入伍前的李濬榮用最充實的一年，為這段旅程寫下漂亮註腳，也讓人更加期待他退伍後的全新篇章。

