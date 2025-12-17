被質疑Live實力後首表心聲！GD演唱會吐露壓力：品質與數量難兩全

男團BIGBANG成員G-DRAGON（GD，權志龍），終於正面回應近來引發熱議的「現場演唱實力（LIVE）爭議」。 他在日前的演唱會上，首度向粉絲吐露真實心聲，語氣誠懇，也讓現場不少人動容。

14日，GD在首爾高尺天空巨蛋舉辦第三次世界巡演安可場，這場演出同時也是「G-DRAGON 2025 世界巡演『Übermensch』—首爾」的最終場，為從3月高陽起跑、橫跨全球16座城市、共36場的巡演畫下句點。

站上舞台的GD回顧這一年時直言：「回歸也滿一年了，我可以很驕傲地說，這一年真的過得非常拚。」不過話鋒一轉，他也坦白內心的掙扎，「想做好的事情太多了，但如果要做到這麼拼，要同時顧到品質跟數量，真的不容易。」談到近期狀態，他更語帶無奈地說：「不小心想兩邊都抓，結果發現怎麼樣都行不通，只好把頭髮剪了。」這番話被外界解讀為，間接回應他近來在「SBS歌謠大戰」、3月高陽演唱會，以及上個月香港啟德體育場舉行的「2025 MAMA Awards」後，接連被點名的現場演唱爭議。GD也坦承正因為想要「做到更好」，才開始重新思考方向，「如果要這樣拼下去，就會開始思考，接下來該往哪個方向走。」



當天演唱會上，太陽也驚喜登台力挺。 太陽笑說：「這是我第一次看到GD在出道20年後，問我這種問題。」原來GD甚至私下詢問他「平常怎麼開嗓、保養嗓子」，對此GD解釋，自己正是在找答案的過程中，才會向身邊的人請教。



演出尾聲，GD向一路陪伴的粉絲深深致謝：「所有的一切，都是和你們一起完成的，真的辛苦了。」他也承諾，會回饋大家滿滿的愛，「既然收到了這麼多支持，我一定會努力做到最後，帶來特別、獨一無二的舞台。」

一句句真心話，沒有華麗包裝，卻道盡了天王級藝人背後的壓力與思考。 對粉絲來說，或許正是這樣真實又不完美的GD，才最讓人放不下。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞