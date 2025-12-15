想找到失聯的G-Dragon？大聲曝「神秘SOP」笑翻：抓「龍」全靠這招，超好用

BIGBANG成員大聲近日發行新單曲《超額限度》，登上廣播節目宣傳時，竟意外公開了「如何找到失聯隊長G-Dragon」的終極秘訣，笑翻全場！

在日前播出的MBC FM4U《正午的希望曲》中，主持人問到「GD是不是很難聯絡？」大聲坦言：「其實不會超過一週啦！」但他隨後揭露驚人內幕——原來GD有個秘密習慣：「他綽號叫『按讚機器』，會一直看著社群帳號。 只要你一按讚他的貼文，再打電話過去，他就會接了。」

大聲更分享實際案例：這次製作新歌《超額限度》時，因公司不同，急需GD確認部份內容卻聯絡不上，他只好求助共同好友Kush。 沒想到Kush淡定說「別擔心」，下一秒就神速找到GD！大聲笑說：「我問他怎麼做到的？ 他才告訴我這個按讚秘訣。」可惜大聲自己也苦笑：「我沒在用社群帳號，這招我學不來啊！只能停在我們的群組聊天裡面」



大聲在10日發行的單曲《超額限度》，不僅由Kush操刀製作，更驚喜邀來GD參與。 此外專輯還收錄《一朵玫瑰》、《好像適合獨處》等歌曲，展現多元音樂色彩。 雖然團體活動暫歇，但成員間義氣依舊，連聯絡方式都充滿「巨星風格」！



原來想找GD得先當粉絲按讚？

【ps：SOP（Standard Operating Procedure） 即標準作業程序】

