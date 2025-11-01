GD戴「笠帽」登APEC舞台，激似《Kpop 猎魔女团》真人版！车银优主持帅气秀英文，各国首脑姨母笑、手机拍不停

2025 APEC峰会欢迎晚宴昨晚在庆州罗汉酒店举行，由车银优担任主持，多组艺人带来表演。 其中G-Dragon（权志龙）尤为引人瞩目，他戴著一顶类似传统黑笠的帽子，帽檐上系著珍珠串，令人联想起《Kpop 猎魔女团》中的虚构男团Saja Boys的经典造型。

当晚G-Dragon作为APEC宣传大使压轴登台，一连表演《POWER》《Home Sweet Home》《DRAMA》三首热门歌曲。 这天他穿著黑白西装套装、标志性的小雏菊胸针，戴著传统朝鲜贵族男性的黑色笠帽，并用珍珠装饰笠帽束带，混搭效果十分惊艳。





出席APEC峰会晚宴的嘉宾们，包括加拿大总理马克・卡尼、智利外交部长阿尔贝托・克拉维伦、泰国新总理阿努廷・参威拉恭的妻子塔纳农・尼拉米、等等，纷纷化身「迷哥」「迷姐」拿出手机拍照，脸上洋溢著愉悦的笑容。



担任主持的车银优也让人眼前一亮。 他身著整洁的正装，外形气质俊朗端正一如既往，自我介绍称「我是演员车银优」，并展现流利的英文和和沈稳的主持风格，获得韩网友好评「用颜值提升国家形象」。



지금 본명 이동민으로 군생활중인데 21개국 정상들, 국내외 주요인사 약400명 참석했다고 바로 예명으로 소개시키는건 그냥 대한민국에 차은우있다고 자랑하는거죠 pic.twitter.com/R8gn6KJz2c — 토리 (@st0ryc) October 31, 2025

除了G-Dragon之外，舞者LeeJung、Honey J和小提琴家金妍儿等多位韩国艺人也出席了欢迎晚宴，并带来精彩纷呈的表演。 本次晚宴共有400位宾客出席，包括李在明总统及其夫人、21个亚太经合组织成员国和应邀赴韩参加峰会的各国元首及其配偶、国际组织代表、全球企业CEO以及来自韩国和海外的各界名流。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻