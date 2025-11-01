2PM玉澤演宣佈結婚！與「巴黎戀人」明年春舉辦婚禮，親筆信曝心境：將成為彼此的依靠

男團2PM成員兼演員玉澤演親自宣布即將與交往多年的圈外女友結婚，婚禮將於明年春天在首爾舉行，僅邀雙方親友低調舉辦。 消息一出，網上祝福如潮。

玉澤演今日上午通過個人IG公開一封親筆信，向粉絲報喜並表達感謝之情。 他在信中寫道：「一直以來珍惜並應援我的粉絲們，是我最先想告訴的對象，因此提筆寫下這封信。」



他回顧出道以來的心路歷程：「從19歲參加《Super Star Survival》到以2PM出道，如今已經過了19年。 能夠走到今天，全都多虧了粉絲們始終如一的支持與陪伴。」

接著，玉澤演正式宣布婚訊：「我和一位長時間理解並信任我的人，約定要共度一生。 今後我們會成為彼此堅實的依靠，一起走向未來。」

他也向粉絲承諾：「未來我會繼續以2PM成員、演員、以及你們的『澤演』身份努力回報大家的愛與信任。」



所屬公司51k亦隨後證實喜訊，表示：「玉澤演與交往已久的戀人決定共結連理，婚禮將於明年春天在首爾舉行，僅邀請家人及親近友人參加。」公司並補充，考慮到新娘是非演藝圈人士，婚禮細節將不對外公開，懇請外界體諒。

事實上，玉澤演早於2020年便大方認愛小他4歲的圈外女友，兩人當時已交往3年，玉澤演入伍期間仍利用休假約會，感情十分穩定。 今年2月，有網友發現國外攝影師不慎公開了他在巴黎向女友送上戒指、疑似求婚的畫面，當時便曾引發結婚傳聞。 如今本人親筆證實喜訊，讓粉絲又驚又喜，紛紛送上祝福：「恭喜澤演找到永遠的伴侶」「我愛的歐巴終於變成幸福老公了！」



