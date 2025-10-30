CBX再次反駁SM立場！稱：支付銷售額10%的意向沒有變化，是以「EXO完全體」活動爲前提進行協商

EXO-CBX（Chen、伯賢、Xiumin）與前經紀公司SM娛樂發生矛盾，雖然表達EXO完整體活動的意向，但依然面臨困難。今日他們也對SM娛樂昨日（29日）的官方立場，做出了回應。

29日，CBX的經紀公司INB100表示：「在第二次調解日期（10月2日）接受SM娛樂提出的所有條件，傳達協議意向，但是EXO完整體活動仍把3名成員（CBX）被排除在外。」這是CBX方面對之前SM娛樂公佈除了3人以外的EXO粉絲見面會及正規專輯發表計劃的反駁，CBX 方面強調：「爲了EXO完全體的活動正在努力中。」

（相關報導：CBX今日發表正式立場：接受SM的所有條件、爲了EXO完全體活動，已空出12月的個人日程！）

但是SM娛樂也立即發表反駁立場，SM娛樂表示：「曾向3人方面明確表示過關於紛爭和組合活動是兩碼事。關於紛爭：唯一的要求是支付個人活動銷售額的10%，但是 CBX 還沒有履行。關於組合活動：因爲無理的紛爭，雙方之間的信任大幅崩潰，CBX應該先履行合約，再來談組合活動。」

SM娛樂還稱：「CBX在第二次調解日期（10月2日）後聲稱接受SM娛樂提出的所有條件，但是又在10月16日提出異議，對於歪曲事實的聲明，我們深表遺憾。」



CBX的經紀公司 INB100 今天（30日）再次出面反駁，他們表示：「CBX支付銷售額10%的意向沒有變化，目前正在進行訴訟，因此計劃達成協議和法律程序結束後，將立即履行。」但也強調：「所有的協商都是以『EXO完整體』活動爲前提進行的，成員們明確表達履行現有協議的意願，正與成員們直接溝通，作爲組合的一員一直努力在一起。」



同時還補充：「10月2日調解員提出的金額是與雙方協議無關的任意計算額，因此兩家公司都在調解現場表明不能接受的立場。之後該金額以書面形式送達，雙方同樣在10月16日提出了異議申請，這只是按照通常程序採取的措施，CBX沒有協議意向的主張與事實不符。」

最後，CBX方面表示：「對於在與SM娛樂的法律程序過程中感到混亂和憂慮的粉絲們表示誠摯的歉意，CBX將認真履行現有的協議，爲了恢復與成員們的信賴和SM娛樂達成圓滿協商，將盡最大努力。」



