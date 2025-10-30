【快訊】法院判決：NewJeans敗訴，ADOR專屬合約仍有效！「閔熙珍缺席」最終成為不利因素

女團 NewJeans 在與所屬公司 ADOR 的專屬合約訴訟一審中完全敗訴。她們主張「閔熙珍缺席導致信任破裂」的說法，最終成為不利因素。此外，訴訟費將由 NewJeans 承擔。

首爾中央地方法院民事合議第41部（庭長法官鄭會日）於 10 月 30 日宣判 ADOR 對 NewJeans 五名成員提出的「專屬合約有效確認訴訟」，結果為「確認原告（ADOR）與被告（NewJeans 成員）於 2022 年 4 月 21 日簽訂的專屬合約有效」，並裁定訴訟費用由 NewJeans 負擔。



法院認為，NewJeans 所主張的「因閔熙珍前代表遭解任，導致公司嚴重違約並使信任關係破裂」的理由難以成立。

法官用約 40 分鐘說明判決要旨，指出僅憑閔熙珍被解除代表理事職務，難以認定 ADOR 出現經營空白或喪失管理能力；也缺乏證據顯示「對閔熙珍的信任」是專屬合約的核心要素。此外，閔熙珍本人拒絕繼續擔任 ADOR 的製作人工作，並主動辭去公司內部董事職位。



法院表示：「僅因閔熙珍被解任，不能認為 ADOR 出現管理空白或喪失履行能力。ADOR 並無在合約中保證閔熙珍將持續擔任代表理事的義務，因此不存在重大違約。」

此外，對於 NewJeans 所稱 ADOR 未履行義務的部分，法院指出：「經查閱 HYBE 與 ADOR－NewJeans 之間的資料，發現這些主張多屬閔熙珍為對 HYBE 產生負面輿論而進行的事前準備所導致。」

法院進一步解釋：「像 NewJeans 這樣在出道前簽訂經紀合約的情況下，通常公司會進行巨額投資，而能否成功仍屬未知。只有在成功後才能回收成本。當粉絲基礎穩固、資源投入龐大時，公司自然會在內容製作等部分擁有決策權。不能因要求未被接受就主張『被強制活動』或『人格權遭侵害』。」



NewJeans 去年 11 月以 ADOR 未履行合約義務為由，宣布單方面解除合約。ADOR 隨後於同年 12 月提起確認合約有效的訴訟。法院曾兩度嘗試調解，但最終破局。

在本次一審判決結果出爐後，NewJeans 方面隨即表示將提出上訴，並堅持「無法回到 ADOR」的立場。



