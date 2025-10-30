喊出「全場售罄」的韓韶禧粉絲見面會，揭開現場卻明顯有許多空位

主演《無法抗拒的他》、《京城怪物》的人氣演員「韓韶禧」出道以來首度舉行的世界巡迴粉絲見面會正式落幕，卻引發出爭議。

韓韶禧於 26 日在首爾延世大學大講堂舉辦「2025 Han So Hee 1st Fanmeeting World Tour Xohee Loved Ones」，與韓國粉絲近距離見面。



這場粉絲見面會自 7 月在泰國曼谷開跑，接續於東京、台北、洛杉磯、香港、馬尼拉、雅加達等八座城市舉行，歷經約四個月的巡迴，最終以首爾站作為收官。

然而，通往首爾的旅程並不順利。韓韶禧原定於 9 月在紐約登場的場次，以及 10 月的法蘭克福、柏林、倫敦、巴黎等歐洲巡演，最終全數取消。所屬公司表示：「因不可預期的情況造成不便，深感抱歉，所有門票將全額退費。」



首爾場的售票初期反應也不如預期。1600 個座位中僅賣出約 700 張票，未達半數，引發外界擔憂。但在演出前三天，卻突然宣布「全場售罄」。

然而粉絲見面會結束後，所屬公司公開的現場照片卻引發疑問。儘管官方宣稱「全場售罄」，照片中二樓座位大多空著，一樓側面與後方也可見不少空位。



因空位明顯，有人懷疑部分粉絲團體為了「撐場面」而集體購票，使「售罄」的真實性備受質疑。最終，實際現場情況與「全席售罄」的說法明顯不符，讓人難免失望。不少人認為這次的「完售」更像是為了顧全體面的人為操作，而非真正出於粉絲的熱情支持。

事實上，對演員而言，讓粉絲見面會全場售罄並非易事。尤其韓韶禧近期缺乏代表性的熱門作品，加上 1600 席的場地規模過大，也被認為是現實上的限制。不少意見指出，若縮小場地、強化互動與節目內容，或許能帶來更緊密且感動的體驗。



當天，韓韶禧向前來的粉絲表示：「今天多虧大家，我擁有了非常珍貴的回憶。真心感謝大家，未來我會以更好的樣貌回報大家。」

另一方面，韓韶禧接下來將以新作《Project Y》與韓版《高年級實習生》回歸大眾視野。

