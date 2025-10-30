CBX再次反驳SM立场！称：支付销售额10%的意向没有变化，是以「EXO完全体」活动爲前提进行协商

EXO-CBX（Chen、伯贤、Xiumin）与前经纪公司SM娱乐发生矛盾，虽然表达EXO完整体活动的意向，但依然面临困难。今日他们也对SM娱乐昨日（29日）的官方立场，做出了回应。

29日，CBX的经纪公司INB100表示：「在第二次调解日期（10月2日）接受SM娱乐提出的所有条件，传达协议意向，但是EXO完整体活动仍把3名成员（CBX）被排除在外。」这是CBX方面对之前SM娱乐公布除了3人以外的EXO粉丝见面会及正规专辑发表计划的反驳，CBX 方面强调：「爲了EXO完全体的活动正在努力中。」

（相关报导：CBX今日发表正式立场：接受SM的所有条件、爲了EXO完全体活动，已空出12月的个人日程！）

但是SM娱乐也立即发表反驳立场，SM娱乐表示：「曾向3人方面明确表示过关於纷争和组合活动是两码事。关於纷争：唯一的要求是支付个人活动销售额的10%，但是 CBX 还没有履行。关於组合活动：因爲无理的纷争，双方之间的信任大幅崩溃，CBX应该先履行合约，再来谈组合活动。」

SM娱乐还称：「CBX在第二次调解日期（10月2日）后声称接受SM娱乐提出的所有条件，但是又在10月16日提出异议，对於歪曲事实的声明，我们深表遗憾。」



CBX的经纪公司 INB100 今天（30日）再次出面反驳，他们表示：「CBX支付销售额10%的意向没有变化，目前正在进行诉讼，因此计划达成协议和法律程序结束后，将立即履行。」但也强调：「所有的协商都是以『EXO完整体』活动爲前提进行的，成员们明确表达履行现有协议的意愿，正与成员们直接沟通，作爲组合的一员一直努力在一起。」



同时还补充：「10月2日调解员提出的金额是与双方协议无关的任意计算额，因此两家公司都在调解现场表明不能接受的立场。之后该金额以书面形式送达，双方同样在10月16日提出了异议申请，这只是按照通常程序采取的措施，CBX没有协议意向的主张与事实不符。」

最后，CBX方面表示：「对於在与SM娱乐的法律程序过程中感到混乱和忧虑的粉丝们表示诚挚的歉意，CBX将认真履行现有的协议，爲了恢复与成员们的信赖和SM娱乐达成圆满协商，将尽最大努力。」



