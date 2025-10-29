CBX今日發表正式立場：接受SM的所有條件、爲了EXO完全體活動，已空出12月的個人日程!

CBX（Chen、伯賢、Xiumin）方面今日（29日）發表對 EXO 完整體活動的正式立場。

日前，EXO 宣佈將在12月舉辦粉絲見面會《EXO'verse》，並於明年第一季度發行第8張正規專輯，確定由 Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳，以及久違回歸的 Lay（張藝興）6位成員參與， CBX（Chen、伯賢、Xiumin）沒有參與活動，消息一出也引起熱議。



（相關報導：EXO宣佈回歸，Lay張藝興合體「CBX不參與」引熱議！年末開見面會、明年推正規8輯）

今日 CBX 所屬公司 INB100 通過正式立場表示：「最近 CBX 對 EXO 完整體活動與否的立場發表被推遲，給粉絲們帶來混亂和擔憂，對此深表歉意。」接著強調：「Chen、伯賢、Xiumin 作爲 EXO 的一員，約定以完整體活動，爲此正在百般努力。」



INB100 提到了目前為止的進展：CBX 在7月9日與SM娛樂公司直接見面，確認雙方達成共識的方向與意願，接著9月10日，雙方就具體內容進行交換意見，進入實質性的協商階段。在第二次調整期（10月2日）之後為了促成年末 EXO 完整體回歸， CBX 接受SM娛樂提出的所有條件。

CBX 爲了完整體活動，將12月的個人日程全部空出來，並通過法律代理人等待SM娛樂的最終答覆。在傾注以上努力的過程中，得知除了 CBX 以外的 EXO 粉絲見面會及正規專輯發表消息，INB100 表示：「因為是在沒有預想到的狀況下，爲了確認SM娛樂的意向，導致回應被推遲了。」

最後，INB100 表示：「CBX 成員們比任何人都珍惜長久以來的粉絲們的真心，迫切希望 EXO 完整體活動，所以選擇了協商之路，爲了盡快達成完整體活動的最終協議。感謝一直相信並等待的粉絲們，我們會盡最大努力以好的結果報答大家。」



