「由於不可抗力的原因」Lay（張藝興）今日不參加EXO粉絲見面會！韓網友：「嗯？什麼情況」

好突然？！還是粉絲見面會當天才發公告不參加！

EXO 的經紀公司SM娛樂今日（12月14日）上午通過正式公告表示：「非常遺憾通知大家，由於不可抗力的原因，成員 Lay （張藝興）不得不不參加粉絲見面會。」SM娛樂表示：「對長時間等待和支持我們的粉絲們，非常抱歉突然傳達成員突然變動的消息，希望大家諒解。」而 SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳將按原計劃參加粉絲見面會。

Lay 一直集中在中國活動，通過此次的粉絲見面會，是他時隔許久再次參加 EXO 團體活動。特別是最近他也正常參加彩排，當天突然傳來的不參加的消息，讓粉絲們更加驚慌失措。SM娛樂發佈公告後，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「暈 爲什麼」、「嗯？什麼情況」、「好像在韓國練習了很久，感覺有什麼原因」、「好可惜，本人和粉絲們應該都很期待吧，有什麼事嗎嗚嗚」、「好像是關於中國的事情」、「既然彩排了，看來是有原因的」、「看來是生病了，如果是不得已的情況，那就要好好休息」等等。



而EXO的粉絲見面會「EXO'verse」將於今日下午2點和7點，在仁川 Inspire Arena 舉行。 SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳時隔1年8個月再次通過粉絲見面會與粉絲們重逢。



