看到哥就煩！都敬秀《操控遊戲》「親手殺李光洙」坦言：超紓壓！

Disney+熱播韓劇《操控遊戲》近日迎來大結局，主演EXO成員都敬秀（D.O.）在接受韓媒《OSEN》採訪時時，大談與「至親兄弟」李光洙在劇中從好友變仇敵的合作感想，笑料百出的幕後故事全公開！

都敬秀在劇中飾演暗黑反派「安耀翰」，而李光洙則扮演令人火大的「白道更」。 兩人自2014年《沒關係，是愛情啊》後，時隔十年再度戲中交手。 都敬秀坦言：「在現場第一次看到光洙哥那樣演戲，真的很驚訝！平時只看過他日常的樣子，沒想到一開拍就完全投入，瞬間集中力好到嚇人，我反而學到很多。」



提到劇中李光洙的角色，都敬秀笑說：「真的看到他就煩！現場也覺得他超討厭，這代表他把角色消化得超好。」被問到拍攝「殺死白道更」的戲份時，他更直率回應：「很愉快啊，壓力都釋放了！」不過他也透露，開拍前其實很擔心：「怕會尷尬到起雞皮疙瘩，畢竟太熟了會不會不敢對視？」結果恰恰相反，因為彼此演技專業，反而更容易投入。



對於網友猜測「是不是都敬秀推薦李光洙出演」，他急忙澄清：「絕對不是！我根本不知道哥會演，是編劇和導演給的角色。 聽到消息時我還驚喜大喊：『哥要演？ 太棒了！』」



《操控遊戲》播出時，李光洙、都敬秀參與的的tvN綜藝《豆豆笑笑》也同時熱播，讓部份觀眾難以跳脫搞笑形象。 都敬秀解釋：「拍攝時沒想到會撞期，但覺得各有優缺點。 有人看了綜藝想追劇，也有人看了劇去補綜藝，反而產生『私下這麼搞笑，戲裡卻完全不同』的對比效果，我覺得很好！」

從EXO主唱到演技備受肯定的演員，都敬秀這次與好友李光洙的黑暗對決，你看過了嗎？

