都敬秀因EXO行程無法參加金宇彬♥申敏兒婚禮！本來想好祝歌要唱這首歌，但現在被排除在外 XD

都敬秀（D.O.）在採訪中表達 EXO 活動未能參加好友金宇彬婚禮的歉意，他本來還想好要唱什麼歌了 ＱＱ

愛情長跑10年的金宇彬和申敏兒將在12月20日舉行非公開婚禮，但同一天 EXO 確定參加《2025 MMA》（2025 Melon Music Awards）頒獎典禮，都敬秀確定無法參加好友婚禮和獻唱祝歌，讓許多粉絲感到遺憾。



最近在採訪上，都敬秀表示：「當然兩個都非常重要，但我認為 EXO 是最優先的。（缺席婚禮）雖然很心痛，但我要對宇彬哥更好，哥也知道這是沒辦法的事，他都能理解，所以沒關係！」

都敬秀很早就知道金宇彬要結婚的消息，原本也計畫是他來唱祝歌。他說：「本來就決定要唱祝歌，還想唱〈Popcorn〉來著。後來才確定出演《MMA》，對宇彬哥感到非常抱歉。」被問到祝歌是誰唱時？都敬秀開玩笑說：「現在我也不知道是誰唱祝歌，我被排除在外了，被排除在宇彬哥視線之外了。」



而 EXO（SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳、LAY）本週（14日）將在仁川 Inspire Arena 舉行粉絲見面會「EXO'verse」，屆時將首次公開新專輯部分新曲舞台。而他們預計在明年第一季發行第八張正規專輯，還將拍攝綜藝《EXO的爬梯子世界旅行》新一季，展開多樣的活動。



