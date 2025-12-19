跳16年〈Sorry, Sorry〉終於被看見！林智勝隔空合體Super Junior利特，還揭開12強熱血回憶

中華職棒看板球星之一，甫從味全龍隊卸下戰袍退休的「大師兄」林智勝，退休後也沒閒著，上個月受邀台灣《GQ》雜誌時尚活動，和韓國經典男團Super Junior隊長利特同場，活動上沒有機會互動，活動後靠社群有了交流！

上個月《2025 GQ Men of the Year風格大賞》，大師兄和利特等人受邀，大師兄僅留下一張和利特人型立牌的比心合影，沒能互動大概讓球迷、粉絲都覺得遺憾。要知道，大師兄可是相當愛跳Super Junior的神曲〈Sorry, Sorry〉呢！〈Sorry, Sorry〉2009年發行後在亞洲爆紅那年，大師兄在明星賽便大跳特跳，後來被cue也總大方秀舞，今年他在明星賽又跳了一次，滿滿回憶殺！



沒想到，大師兄團隊近日幫他剪輯了一支影片〈當偶像遇到偶像 Be Like〉，紀錄大師兄《GQ》當天活動見到利特的真實反應，包括見到利特驚呼、在利特身旁偷偷跳〈Sorry, Sorry〉、對著利特人型立牌比招呼手勢OAO……影片還濃縮這16年來大師兄跳過的〈Sorry, Sorry〉身影呢！



許多粉絲熱心tag利特，利特真的看到了！利特留言：「我有看你在12強棒球賽比賽的模樣！」大師兄回覆：「希望有天能一起跳『Sorry, Sorry』舞，還有憶起打高爾夫球。」看到兩人總算跨界交流，雙方粉絲都非常開心，尤其是身兼棒球迷的E.L.F.呢！大師兄還發限時動態激動寫下「噢耶，隊長回我訊息了，太棒了，謝謝利特」，配上的音樂是Super Junior最新主打歌〈Express Mode〉（大師兄有打算練這首嗎XD）。



而利特說的12強賽，很可能是大師兄生涯最經典的國際賽戰役，2015年他面對重砲強敵古巴，不畏對方教練故意保送前一位選手，轟出三分砲超前比分，寫下致勝關鍵。沒想到利特除了‎關注去年12強台灣隊的成績，也看過過往12強台灣隊的表現！希望有朝一日真的能看見兩人合體共舞或者打高爾夫啊！



