《廚師的迫降：客家廚房》贏得金鐘人氣節目！SJ利特一同倒數嘆：台灣E.L.F.這麼厲害要如何回報

第60屆金鐘獎，其中的「人氣綜藝節目獎」已截止投票，《廚師的迫降：客家廚房》高居第一確定獲獎，作為主持群之一、節目核心人物的 Super Junior 利特，YouTube最新直播時正巧跟上截止時間。

利特隨著Super Junior《Super Show 10》正在南美洲巡演，台灣時間下午約2時在墨西哥下榻的飯店開直播，直播中經由E.L.F.提醒知曉了投票即將截止，便和粉絲一起見證確定拿獎的一刻。他先是再次感謝，並稱讚台灣E.L.F.的火力難以置信。他表示能入圍或許可稱「家門的榮光」，自己竟‎成為金鐘首個入圍的韓國藝人，透露韓方製作公司3Y CORPORATION工作人員也受寵若驚。

利特一度表示緊張，MC上身：「究竟，利特可以成為首位在金鐘獎拿獎的韓國藝人嗎？緊張，嘟咕嘟咕嘟咕（揭獎的音效）……」而從整個直播內容可聽出來，利特對自己究竟入圍了哪些獎項一知半解XD，很可能是被各種雪片般飛來的訊息搞混了，花了一點時間才知道投票是投「人氣綜藝節目獎」，另外入圍的是要再經由評審評選後於本週五典禮才會公布。



截止時聽到《客家廚房》領先了要三萬票，利特馬上豎起大拇指講起中文：「台灣E.L.F.真棒！很好！好好很好！棒棒真棒……」並且再次表達對台灣E.L.F.的感謝。有E.L.F.留言告訴他《客家廚房》總共拿了7萬8千多票打破金鐘紀錄，他忍不住吶喊：「哇為什麼這樣？孩子們，為什麼這麼厲害？我要再做多好才能回報？瘋了瘋了瘋了……」



利特直播中一度覺得時間很晚了（墨西哥當地時間凌晨2點多），還沒梳洗也還沒洗澡，又累又睏，卻還是等到了投票截止，下播前再次感謝台灣E.L.F.：「謝謝，謝謝大家，台灣E.L.F.真棒，很好，謝謝，謝謝大家……」提到破紀錄唱了一段〈Super Man〉歌詞：「是誰是誰不管是誰紀錄都會證明／一起走的路雖然艱辛／最終還是Super Junior／The Last Man Standing！」且又一次讚嘆：「在台灣總是第一名，真的讓人很感動。」



第60屆節目類金鐘獎將在17日本週五舉行，下午5時星光大道，下午7時典禮正式開始，屆時《廚師的迫降：客家廚房》除了人氣獎之外，能不能再拿下節目獎及主持人獎，可要鎖定典禮直播了。利特可惜無法飛越半個地球來台灣參加典禮，會不會用其他方式露臉參加呢？還是也用直播的方式和台灣E.L.F.一起收看典禮呢？或許可以期待期待！



