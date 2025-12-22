新娘最美的戰袍！解析申敏兒4000萬Elie Saab婚紗：心形領、立體花海，如何「低調」成為全場焦點

十年相守終成眷屬！12月20日，金宇彬與申敏兒用低調甜蜜的婚禮集結半個韓娛圈頂流見證真愛。

婚禮上，申敏兒所穿的婚紗出自黎巴嫩高訂品牌 Elie Saab，價值4000萬韓元，一亮相便成為全場焦點。婚紗採用經典的無肩帶心形領口設計，勾勒出優雅肩頸線條，貼合身形的馬甲式上身細緻修飾比例，展現新娘溫柔而堅定的氣質。裙擺以蓬鬆的公主輪廓展開，象牙白薄紗上綴滿立體花卉刺繡，層層疊疊如花海綻放，隨步伐輕柔流動，夢幻而不浮誇。

Elie Saab一貫擅長將浪漫與高級感完美融合，這套婚紗在細節中盡顯匠心，既有童話般的唯美，也保留成熟女人的從容與自信。 申敏兒以簡約妝髮搭配純凈笑容，沒有過多裝飾，卻更襯出她歷經歲月沉澱后的幸福光芒，彷彿將十年的深情，都化作這一刻最動人的新娘模樣。



看到申敏兒婚紗照的網友們全都被她的唯美造型迷倒，紛紛留言表示：「婚紗本身不到『震撼等級』（畢竟 Elie Saab 好看的太多了），但選了非常適合本人形象的款式，走可愛路線，選得很好」、「超漂亮，跟她笑起來的樣子超搭」、「最近看過的新娘裡，覺得她是選到最適合自己的一套，真的好美，捧花、珠寶、頭紗全部都超合適」、「哇，婚紗照太猛了，根本像電視劇的一個畫面」、「超級正，完全是為申敏兒量身打造的感覺」等。

2015年金宇彬和申敏兒一起拍服裝廣告後感情升溫，同年7月被D社曝光已交往2個月，當事人隨即大方承認。 當時金宇彬剛憑《繼承者們》裡的「崔英道」圈粉無數，申敏兒早就因《我的女友是九尾狐》而登頂韓劇女神，當年這對CP還被酸是「女強男弱」。 據悉金宇彬都配合女方行程安排約會、十分貼心，後來金宇彬休息抗癌女友也不離不棄，堪稱演藝圈代表級金童玉女，如今兩人用甜蜜婚禮打臉所有質疑聲，直接向外界傳達了「最好的愛情是共渡風雨，把日子過成偶像劇」。

