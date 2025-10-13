全台E.L.F.催票，要將SJ利特送上金鐘當首位得獎韓星！利特感動：前世我們在台灣是什麼嗎

Super Junior利特主持之台韓合作節目《廚師的迫降：客家廚房》，雙料入圍台灣第60屆戲劇及節目類金鐘獎，利特隨之成為首位入圍金鐘獎的韓星，雖尚未頒獎，但人氣獎已在熱烈競爭中。

金鐘「人氣綜藝節目獎」是2022年起，為了避免遺珠之憾而增設，本屆人氣綜藝獎開跑前期，依舊是老牌人氣綜藝《綜藝玩很大》及《飢餓遊戲》，兩節目競爭冠亞，但隨著台灣E.L.F.（Super Junior粉絲名）積極宣傳及動員，《廚師的迫降：客家廚房》目前已登上冠軍，拉開與《綜藝玩很大》及《飢餓遊戲》的差距。



據台灣Threads與《廚師的迫降：客家廚房》官方社群，台灣E.L.F.假期期間相當積極「上街拜票」，在各縣市熱門場所或大型活動地點現場，尋求可以幫忙投票的路人。不過，此舉一度被其他網友批評是「課金投票」，《客家廚房》社群編輯也發文表示不捨粉絲被誤會，台灣E.L.F.們駁斥「如果是課金，票數絕對不止」，對自家凝聚力與財力(?)*相當有信心。（*台灣E.L.F.常說自己「長大了」，不缺錢只缺見歐巴的機會，事實上歐巴們也很常來台灣掏空台灣E.L.F.的錢包）



利特YouTube最新直播，有台灣E.L.F.留言告訴利特此事，利特感動回應：「謝謝台灣，那麼努力讓我很自豪。」還用中文說了：「很好，真棒，謝謝，謝謝大家，台灣。」他甚至還說：「太感謝了……我們前世在台灣……是什麼嗎？幫助我們這麼多，真的很感謝。」



利特先前直播就知道金鐘獎類似韓國的「百想藝術大賞」，在台灣地位很高，且也知道是第一次有韓國藝人入圍，當時他便說：「為什麼不斷把那麼棒的禮物、這麼多幸福送給我？除了感謝還是滿滿的感謝。」不忘提到這是和團隊、温昇豪、江宏傑等人一同努力的成果，很希望能參加典禮但遺憾無法（SJ在南美巡迴演出）。



利特後續也主動在個人IG宣傳人氣獎投票，還回顧不久前受邀中華職棒富邦悍將球團的表演，不少台灣E.L.F.笑說「他也還沒走出大巨蛋」，E.L.F.分享的同時邀請富邦悍將球迷一起為《客家廚房》投票。



